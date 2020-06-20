Женщина в Новой Зеландии случайно заметила на фото опухоль и спаслась

В Новой Зеландии удачное фото со свадьбы помогло женщине вовремя диагностировать рак, что спасло ей жизнь.

Как сообщило издание Honey Nine, пересматривая снимки с недавно прошедшего торжества, Мадлен Кирке-Смит из Веллингтона заметила у себя опухоль в области груди, которая была видна невооружённым глазом.

"На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы", – вспомнила она.

Невеста из Новой Зелландии увидела у себя опухоль на свадебной фотографии Facebook Мадлен Кирке-Смит

Свадьба Мадлен прошла в середине 2019 года, в конце июня 2020 ей предстоит последняя химиотерапия, а на июль у женщины запланирована операция по удалению молочной железы. Теперь новозеландке придётся ходить с грудным протезом.

В Facebook девушка поделилась своей историей, сообщив, что первый раз заметила комок в груди ещё за много лет до замужества, но тогда ей сказали, что это не рак. Ей не поставили верный диагноз, потому что "большинство" опухолей в груди молодых женщин не являются раком.

Мадлен назвала три важных пункта, которые должна знать молодая девушка, если у неё есть уплотнение в груди, о котором она беспокоится:

Раковая опухоль в груди 30-летней девушки будет прощупываться и двигаться иначе, чем опухоль у женщин старше. То, что она может двигаться, не означает, что это не рак.

Как правило, маммограммы не дадут вам стопроцентно точного результата, так как ткань слишком плотная. Также не сработает и ультразвук. Вам нужна МРТ.

Настаивайте на проведении толстоигольной аспирационной биопсии, тонкая игла не даст вам точные результаты.

"Я представить не могу, сколько всего можно было бы избежать, если бы не этот неправильно поставленный диагноз три года назад. Но уверена, довольно многого..." – отметила Мадлен Кирке-Смит.

История диагностики рака Мадлен Facebook Мадлен Кирке-Смит

История диагностики рака Мадлен Facebook Мадлен Кирке-Смит

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