Сегодня появились официальные данные по новым случаям заражения коронавирусом в Украине. В четверг зафиксировано 2438 случая, против пика прошедшей недели, составившего 2328 случаев. Да, к счастью это – не экспонента, но все равно – неуклонный рост. Наиболее неприятным же является заявление минздрава о том, что за месяц удвоилась нагрузка на больницы. Это значит, что можно как угодно относиться к приведенным выше цифрам и списывать рост на увеличение тестирований, а вот тяжелый больной в клинике – объективный показатель и тут – двукратный рост за месяц.

В связи с этим, мы приведем ряд разрозненных сообщений, наблюдений, показателей и даже исследований, которые могут либо помочь разобраться в ситуации, либо самостоятельно погрузиться в детали научных исследований, либо просто помочь, в случае чего, из реального опыта конкретных, не выдуманных людей. Часть из этой информации прислали коллеги, а часть – почерпнута из источников, заслуживающих доверие.

Итак, в развитие темы об удвоении тяжелых больных просто отметим, что во многих случаях, попасть в больницу или в своему врачу или хотя бы – поговорить с ним по телефону – не представляется возможным. Нам уже не раз писали о том, что дозвониться до семейного врача – нереально, а ведь этот шаг рекомендуется в качестве первого и решающего.

Если это не удается, человек с температурой 38+ звонит в скорую, а там бегло проходятся по симптомам Ковид, а именно: кашель, потеря вкуса и так далее. Если этого нет – рекомендуют сидеть дома и наблюдать за своим состоянием. Практика уже показала, что если у вас возникла ситуация, когда нужна госпитализация по другим причинам, при этом вам нужно сдать рентген, то если туда есть очередь, это будет почти гарантированный вариант заразиться коронавирусом. Этот вывод сделан уже из печальной практики конкретных людей.

Так случилось с одной дамой, которая имеет хроническое заболевание. Она пошла на рентген, не досидела очередь и ушла. Но ушла не сама, а с вирусом. Через несколько дней поднялась температура, которая не падала. Дальше – семейный врач, с нулевым результатом, скорая – с предложением стоят – не провоцировать и в итоге – реанимация с двусторонней пневмонией, сегодня должен быть результат ПЦР. Но по симптомам – оно.

Теперь о больницах. По нашим данным, загрузка больниц первой волны, уже достигла 90%. Тут надо понимать, что речь идет не только о клиниках, где инфекционные отделения переданы под ковидных больных, но и не профильные отделения в тех же больницах. Мы об этом уже писали и это значит, что в этой же клинике просто расширяют количество коек под ковидных, но эти палаты уже не приспособлены для инфекционных больных, со всеми вытекающими последствиями.

Но вот когда дело дойдет до клиник второй волны, то это будет означить, что изначально туда будут свозить больных в неприспособленные помещения и с минимумом или отсутствием персонала, который реально может работать в такой обстановке. Понятно, что и оснащение там будет соответственным. И тут следует вспомнить то, как выглядели госпитали второй волны в других странах.

Это были либо спортивные арены, либо огромные склады, с большой кубатурой воздуха и площадью. Это делалось для того, чтобы между койками сделать большое расстояние, а воздуха было много и он хотя бы быстро замещался мощными системами вентиляции, присущими таким помещениям. У нас никто не рискнет взять под это спортивную арену или боже упаси – склады. Ибо спорт и эстрада – наше все.

Выше мы описали одно из самых опасных мест, которые у нас в Украине, являются рассадниками коронавируса, но его каждый может себе создать самостоятельно и эффективно. Коллеги прислали нам описание случая, который можно было бы охарактеризовать словами старой, совковой песни: "Здравствуй, Дарвин! Возвратились мы не все, без мозгов бы пробежаться по росе!"

Тут имя Чарльза Ивановича не зря приведено. Врач, с каким-то огромным стажем, решил отметить свое семидесятилетие. Ну и собрал своих коллег. Всего в мероприятии приняло участие 14 человек. Погуляли, повеселились и 12 человек – с коронавирусом.

Именинник уже отчалил в мир иной, второй – готовится, а остались без вируса всего 2 из 14 присутствовавших на мероприятии. С другой стороны, юбилей же, как без пышного застолья? Да, бывают и некоторые издержки, например – именинник сыграл в ящик, но без неприятностей жизнь была бы пресной.

Но есть и явно положительные моменты, во всем этом, хоть и с нашей, национальной спецификой. Где-то в апреле или марте месяце, мы говорили о том, что в Чехии было принято решение допустить к тестированию населения все лаборатории, в том числе и частные, которые располагали такими возможности и укомплектованы персоналом.

И процесс там пошел намного бодрее. Потом, в Британии этот опыт был расширен и отбор образцов для анализов, был поручен сотрудникам ряда экстренных служб, которые получили соответствующий инструктаж. Но там это сделали вынужденно, когда кошмар вышел на улицы.

У нас же ситуация тоже не стояла на месте и теперь можно сдать анализы всех видов, от экспресс-тестирования до ПЦР, быстро и без особых проблем. Это потому, что ряд клиник и лабораторий, получили возможность проводить тестирование. По крайней мере в Киеве с этим уже нет проблем. Другое дело, что это тестирование, без опасных очередей и всей красоты официальной медицины, будет стоить денег и немалых.

Тут уж, кому война, а кому – мать родна. И тем не менее, это все можно сделать за ваши деньги. Причем, есть опции – скоростной анализ, когда результат ПЦР вы получите менее, чем за сутки, а кроме того, забор образцов может быть произведен по месту вашего жительства или работы. Любой каприз – за ваши деньги. Насколько это этично задирать цены до ста долларов за ПЦР – другой вопрос, но в среднем он обойдется от 1200 до 1800 гривен.

Тем, кому это нудно для выезда за рубеж, следует обратить внимание на наличие аккредитации у мед учреждения. Такие лаборатории вносятся в реестр и в стране, куда вы прилетите, ваш анализ будут сверять со списком аккредитованных лабораторий. Если ее там не окажется, ваш тест не пройдет и деньги будут выброшенными на ветер.

Ну а если это нужно для того, чтобы развеять или подтвердить собственные подозрение, наверное это не так уж и важно. Хотя, все же лучше пользоваться услугами тех, кто имеет больше регалий. По крайней мере, есть надежда, что они их получили заслуженно.

Еще одно соображение. Наверное многие слышали о том, что грипп или что-то такое, имело большее распространение и никакой особой паники от этого не было. Тут можно сказать следующее. Сравнивать грипп и ковид, в этом смысле, все равно, что белое и мягкое. Просто пускай каждый еще раз вспомнит, как подсчитываются заболевшие ковид и как – гриппом. В первом случае, речь идет о лабораторном и документальном подтверждении, а во втором? Как и на основании чего выставляется диагноз в первом и во втором случае?

И еще один момент, который мы считаем крайне важным и в суть которого каждый может вникнуть самостоятельно. Речь идет о результатах исследования, опубликованного 27 мая текущего года. Но тогда общее внимание было привлечено к беспорядкам в США и оно прошло незамеченным. Возможно этот доклад остался бы незамеченным и без волнений в США, но коллеги таки нашли его, пусть и спустя три месяца, и обратили на него внимание.

Полный текст доклада на английском языке, можно почитать здесь. Мы лишь отметим, что в нем указаны все ученые, которые принимали участие в исследовании, методы исследований, оборудование, стадийность и те инструменты, которые были созданы для получения ответа на вопросы. Мы же прибегнем к очень краткому пересказу того, что они обнаружили.

Целью исследования было выяснение механизмов проникновения вируса внутрь человеческого организма. Причем, до этого уже были проведены исследования, которые показывали механизм внедрения вируса в клетку и в данном эксперименте, они были взяты за основу. Но здесь шла речь о внедрении не в клетку, а именно в организм, то есть – изучалась атака коронавируса на более общем уровне.

Как отправная точка эксперимента, было взято уже доказанное знание о том, что речь идет о патогене, который передается воздушно-капельным путем и проникает в организм через дыхательную систему. Поэтому целью эксперимента было исследовать, где именно является самое уязвимое место организма, где вирус проникает в него наиболее эффективно.

Для того, что бы это выяснить, были предусмотрены два направления исследований. Первое касалось изучение дыхательных путей людей, погибших от коронавируса, а второй – изучение динамики "заполнения" дыхательной системы живого человека, имитацией коронавируса.

Для этого были проведены генные рекомбинации коронавируса, которые позволяли химере прикрепляться к рецепторам клеток точно так, как это делает исходный вирус, но из генома были удалены участки, отвечающие за повреждение ДНК атакуемой клетки.

В результата комплекса проведенных исследований, было убедительно показано, что основными воротами для проникновения вируса в организм, является не рот, а нос. Так, изучая частоту прикрепления "химер" к различным участкам дыхательной системы, меньше всего их оказалось в районе глотки и бронхов, а наибольшее – в носу и уже в легких, на альвеолах.

Детальное исследование клеток слизистой носа, ученые обнаружили, что клетки содержат наибольшее количество рецепторов клеток АСЕ2, под которые заточен "шип" вируса. Именно в носу возникает первичная концентрация коронавируса и только после этого, уже начав размножаться, они мигрируют в легкие. В общем, для нас это – главный вывод этого исследования и состоит он вот в чем.

Медицинские маски (не все, а именно медицинские и лучше всего – типа N95) имеют сразу две важные функции. Первая – защищают нос от проникновения вируса в организм и вторая – останавливают выброс вируса через рот уже зараженного человека.

Это значит, что максимальное проникновение вируса происходит при вдыхании носом, а максимальный выброс воздушно-капельной смеси, обогащенной вирусом, происходит через рот. Отсюда – общий вывод. Человек без маски, до внедрения вакцин или появление эффективных антидотов, игрок в рулетку или участник конкурса имени Дарвина.

Причем, он рискует своей жизнью и подвергает опасности других. Человек в маске с открытым носом – вежливый и порядочный человек, склонный к суициду, есть же и такие. Он не желает заражать окружающих, но сам решил свести счеты с жизнью. В случае с коронавирусом, именно для того чтобы заразиться, он делает все возможное.

Так что маска без носа, это (как говорили в совке) все равно, что пиво без водки. Будьте все здоровы!

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