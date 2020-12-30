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/ Здоровый образ жизни

Врачи рассказали, почему вейп не может быть безопасным

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Эксперты заявили, что вейп не может быть безопасным из-за большого содержания в его парах вредных веществ.

Об этом пишет Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook. Он вреден как для курильщика, так и для людей, вдыхающих вторичный аэрозоль.

"Согласно отчету NAP за 2018 год, пары вейпа содержат никотин, твердые частицы и летучие органические соединения в концентрациях, превышающих рекомендуемые уровни", – говорится в сообщении.

Исследование влияния вейпов на здоровье продолжаются, поэтому для оценки долгосрочных рисков может понадобиться еще некоторое время, отмечается в сообщении.

Ранее специалисты заявили, что главной опасностью в вейпе является смесь витамина Е и пропиленгликоля – она может стать причиной онкозаболевания. Поэтому заменять обычные сигареты электронными не стоит, считают врачи.

Вейпинг опасен
Вейпинг опасен. Источник: Facebook Центр общественного здоровья
Эксперты рассказали о вреде вейпингу
Эксперты рассказали о вреде вейпингу. Источник: Facebook Центр общественного здоровья

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации ВОЗ, курение сигарет и вейпов может способствовать усилению тяжести симптомов COVID-19 по сравнению с теми, кто не курит. Им чаще требуется реанимация и искусственная вентиляция легких.

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Автор
Таша Адамович Таша Адамович
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
курение Центр общественного здоровья
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