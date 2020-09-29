Вода для похудения: диетолог развенчала популярный миф

Пить больше воды – одна из первых рекомендаций, которую встречаешь на просторах интернета, когда пытаешься узнать, как похудеть. Некоторые источники настойчиво рекомендуют выпивать не меньше 2,5-3 литров воды, иначе успеха не видать.

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, на самом ли деле увеличение суточной порции воды влияет на процесс похудения и сколько нужно пить на самом деле.

"Никто не отменяет пользу потребления жидкости, так что описывать все плюсы я не буду, вы и без меня все знаете, – говорит эксперт. – Однако хочу подчеркнуть, что нам нужна любая жидкость, а не конкретно вода. И существующие нормы касаются потребления всей жидкости, а не только чистой̆ воды. И это важно! Ведь и вода из пищи, и кофе, и чай, и морсы, и лимонады – все восполняет норму жидкости".

По ее словам, рекомендация отдавать предпочтение чистой воде существует потому, что она не содержит калорий и сахара, а не потому что остальное не усваивается.

"По слухам, вода с утра, а особенно с лимоном, обладает чудодейственным свойством, пробуждает метаболизм, ощелачивает и помогает худеть. Извините, но вода утром - это просто вода утром. Единственная ее польза – увеличение потребления жидкости в целом. Это хорошая привычка, но не надо на нее возлагать много надежд", – подчеркнула диетолог.

Также Комиссарова рассказала и про связь похудения и потребления холодной̆ и теплой воды. Она отметила, что существует лишь одно исследование, которое показало, что люди, которые пили на 0,5 литра больше воды, чем раньше, потеряли лишь пару десятков дополнительных калорий (то есть, результат есть, но не существенный). Исследований же касаемо температуры воды нет.

"Однако, если вы пили много сладких напитков, а потом заменили их простой водой, то конечно же вы похудеете", – добавила врач.

Развенчала диетолог и миф про необходимость выпивать 2+ литра воды в день. "Эта рекомендация для меня выглядит очень старой и себя изжившей, - подчеркнула доктор. - Повторюсь, пить нужно столько, сколько хочется, при этом следить за цветом мочи: слишком темная – пить больше. Стоит предлагать воду чаще детям и пожилым людям, и всегда важно помнить, что жидкость – это не только вода".

Чаще предлагайте попить детям и пожилым людям. Популярная механика

Эксперт порекомендовала желающим начать пить больше воды (если это действительно нужно) и при этом не мучить себя, чаще брать воду с собой на прогулки, в машину и т.д. А для большей заинтересованности готовить ароматизированные напитки, например, добавляя в воду лимон, мяту и т.д.

MedOboz подготовил для вас несколько фактов, которые докажут, что употребление воды в избытке и через силу не только не принесет пользы организму, но и может навредить. Итак, постоянное превышение нормы жидкости приводит к:

– Нарушению баланса и ускоренному "вымыванию" из организма жизненно важных веществ, в частности, таких как калий и натрий;

– Избыточной нагрузке на почки, с которой они не всегда могут справиться, что приводит к появлению отечности и проблемам со здоровьем в перспективе;

– Нарушению регулирования кровяного давления;

– Ускорению распада белков в организме;

– Повышению риска развития желудочно-кишечных инфекций из-за нарушения состава желудочного сока;

– Избыточному разжижжению крови (частые признаки – сонливость, головокружение, обмороки).

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