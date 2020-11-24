Сейчас о витамине С и о других витаминах только немой не говорит.

Вопросы обычные: а аптечные витамины хороши или нет; а при вирусных инфекциях таки есть смысл пить или таки нет. И каждый свое экспертное мнение старается изложить. Особенно умиляет хор немедиков, и я, и я, хоть шо-нибудь, да скажу. А потом, у нас шо нибудь и получается... Почему-то все больше неверной и пародоксальной информации, которую не то, что на голову, вообще никуда не натянешь.

Короче, я высказался за определенные химические формулы и пить их нужно при вирусных инфекциях от 2,0-3,0 г и выше в сутки. И как обычно, гуру витаминологии налетели на меня, мол дозы высокие, они не доказаны, витамин С не работает и вообще, как вы могли – будут токсические реакции.

Каюсь, как на исповеди. За 26 лет работы практическим врачом разных реакций не встречал, сия беда обходила меня стороной, может везло, а может, если все по уму делать, то и ничего не будет...

Короче, друзья, снова обращаюсь к букварям (так в институте учебники, монографии называли мы) и в одном нашел весьма занимательное чтиво о витаминах. Очищенный препарат витамина С впервые получил биохимик Н.А. Бессонов из сока капусты в 1922 году.

Аскорбиновая кислота (витамин С) имеет четыре оптических изомера и две рацематические формы. А теперь всем ахтунг! Биологической активностью обладает только природная форма – L- аскорбиновая кислота (уже чувствую как диетологи "а мы ж говорили, фрукты и овощи", но, господа, еще не вечер и синтетический аналог полностью копирует природную форму). Полученные синтетическим путем другие формы – оптический изомер D-аскорбиновая кислота, другие диастероизомеры – никакой биологической активностью не обладают и точка!

Вот такая, ребята, ф*гня, за сим, кто дальше будет с пеной у рта доказывать о том, что в рандомизированных клинических исследованиях витамин С не показал эффективность, извольте доложить форму витамина С и дозу, а еще лучше возраст пациентов и патологию! Тогда будет объективный диалог, а просто ссылка на статью в pubmed на меня не действует, мы этот этап давно прошли! Ибо что туда в исследование впихнули имеет таки да большое значение.

Следующий момент истины: L- аскорбиновая кислота с основаниями щелочных и щелочно-земельных металлов образует хелатные формы – аскорбаты натрия, кальция, магния. Аскорбаты менее кислые, не раздражают слизистую желудка – и барабанная дробь – именно эта форма может использоваться в более высоких дозах! Кроме того, переносимость смесей аскорбатов лучше, в организм поступают дефицитные биоэлементы, гораздо реже возникают аллергические реакции! Всем, кто как огня боится высоких доз - пейте аскорбаты и будет вам счастье.

Ну, еще немного о витамине С:

в организме он не синтезируется, поэтому надо брать извне;

принимает участие в образовании коллагеновых сшивок в соединительной ткани, это способствует заживлению ран;

принимает участие в синтезе стероидных гормонов, всасывании железа, стимуляции макрофагов, индукции эндогенного интерферона.

Именно последние эффекты витамина С помогают в борьбе с вирусными инфекциями. Интерфероны, как мы знаем, имеют противовирусное и противоопухолевое средства.

Как долго пить? Длительность курсов микроэлементотерапии должна быть больше 4-х месяцев (главное терпение и еще раз терпение), тогда будет хороший эффект в отношении инфекционных и опухолевых заболеваний!

И теперь самый душещипательный вопрос: так сколько же витамина С принимать?

По данным литературы, суточная потребность в аскорбиновой кислоте для здорового человека составляет 70-100 мг, при занятиях спортом – 150-200 мг, для беременных и кормящих – 120-150 мг, при простудных и других инфекционных заболеваниях – 500-2000 мг.

Автор текста – врач, геронтолог Владимир Иванищев.