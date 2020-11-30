В ВОЗ назвали способ избежать 5 млн смертей в год

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что спорт и физическая активность могут помочь не допустить до 5 миллионов смертей в мире в год. Там призывали людей больше двигаться.

Особенно, убеждены специалисты, это важно в период пандемии COVID-19. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на соответствующий отчет ВОЗ.

По подсчетам экспертов организации, один из четырех взрослых и 80% подростков не получают достаточно физической нагрузки, а среди женщин и девушек такая активность ниже, чем среди мужчин и парней.

Отмечается, что все это сказывается на здоровье населения и экономике стран. В частности, речь идет о расходах на лечение, связанных с неактивным образом жизни, а также о потерях производительности труда.

Физическая активность может помочь спасти до 5 млн жизней в год – ВОЗ

Специалисты уверяют, что спорт может помочь предотвратить проблемы с сердцем, диабетом, раком и уменьшить проявления болезни Альцгеймера. Они добавляют, что начать быть физически активными никогда не поздно. Ведь речь идет не только о профессиональном или изнурительный спорте: хождение, танцы, работа по дому, садоводство, катание на велосипеде – все это поможет иметь крепкое здоровье.

"Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию – плохого здоровья из-за сидячего образа жизни", – заявил руководитель программы ВОЗ по продвижению здорового образа жизни Рудигер Крех, акцентируя внимание на том, что из-за COVID-19 и не только люди ведут малоподвижный образ жизни.

ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку от умеренной к активной, и от часа в день для детей и подростков. В частности, активность важна для людей старше 65 лет, ведь повышение тонуса организма может помочь предотвратить травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после эффективных результатов применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса (COVID-19) появилась реальная возможность покончить с пандемией.