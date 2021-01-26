Ученые выявили способ уберечься от преждевременной смерти

Проживание рядом с зелеными насаждениями, а также частые прогулки в парках могут быть способом уменьшить риск преждевременной смерти.

К такому выводу пришли ученые Луисвильского университета в США, научная работа которых опубликована в пресс-релизе на MedicalXpress. По мнению специалистов, эти факторы могут компенсировать негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов.

В своем исследовании эксперты проанализировали жесткость артерий у взрослых добровольцев с такими сопутствующими заболеваниями, как ожирение, высокое кровяное давление, диабет и высокий уровень холестерина, что помещает участников в категории среднего или высокого риска сердечных заболеваний.

Кроме того, в ходе исследования учитывались факторы окружающей среды местах проживания людей, например, показатель уровня растительности и концентрация твердых частиц и озона в воздухе.

Когда уровни твердых частиц и озона были высокими, у участников выявлялась более высокая жесткость артерий, однако у тех, кто жил в районах с большим количеством зеленых насаждений, улучшалась функция кровеносных сосудов. При этом влияние растительности оставалось высоким даже при учете образа жизни добровольцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет – эффективный способ улучшить здоровье, повысить качество жизни и замедлить старение.