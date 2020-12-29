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/ Здоровый образ жизни

Ученые выяснили, кому из курильщиков может не грозить рак

1.4т
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Группа ученых выяснила, что высокий или низкий риск развития рака является врожденным. Поэтому люди, которые курят и ведут нездоровый образ жизни, не обязательно могут заболеть.

В ходе исследования специалисты нашли семь "генетических отпечатков", которые защищают от развития заболевания либо повышают вероятность его возникновения, пишет Science Advances.

Ученые сделали анализ геномов почти 10 тысяч больных раком и около 16 тысяч здоровых людей. Все пациенты первой группы болели распространенными видами рака, всего было охвачено 22 вида онкологических заболеваний.

С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали геномы клеток зародышевых линий, которые определяют генетический материал будущего потомства.

"Мы считаем, что ребенок рождается с геномным паттерном зародышевой линии, который не меняется в течение жизни и определяет ниже или выше риск рака... Есть люди, которые могут курить и вести нездоровый образ жизни, но при этом не болеют раком. Наше открытие может объяснить этот феномен", – рассказал один из авторов исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые выяснили, что курение способствует более тяжелому течению COVID-19 и повышает риск летальности коронавирусной болезни.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тег
рак
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