Ученые обнаружили гены, которые отвечают за стройность

Австрийские генетики доказали, что модификации гена ALK приводят к похудению.

Ген уже известен благодаря онкологическим исследованиям, он играет важную роль в возникновении рака легких, при котором в случае мутации он приводит к перепроизводству белков ALK, пишет Der Standard.

Теперь ученые смогли определить его связь с другими метаболическими свойствами – размер талии, уровень холестерина и баланс сахара в крови.

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В эксперименте участвовали мыши. Они быстро худели и не набирали вес, несмотря на высокожирную пищу. Животные, у которых синтез белка ALK был специально подавлен в гипоталамусе мозга, имели более высокую скорость сжигания жира, по-видимому, стимулированную повышенными концентрациями гормона стресса в жировой ткани.

Эти результаты совпадают с показателями образцов тканей худых людей, которые были дополнительно проанализированы исследователями.

Следующим важным шагом, по мнению ученых, будет исследование влияния нейронов в гипоталамусе, где ALK активен, на метаболический процесс.

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