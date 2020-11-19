Ученые назвали лучшую продолжительность сна для долголетия

Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане (США) напомнили, что продолжительность сна влияет на здоровье. В частности, имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности.

Они определили, что человеку нужно спать семь-восемь часов в день, чтобы жить долго. Об их исследовании сообщает Express.

В ходе научного эксперимента специалисты наблюдали за 408 802 людьми в возрасте от 37 до 73 лет. Отмечается, что у 5221 из них была обнаружена сердечная недостаточность.

Лучшая продолжительность сна для долголетия – 7-8 часов в день

Участники исследования рассказали о своих проблемах со сном. Например, одни мучались от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, еще у некоторых продолжительность сна была слишком короткой.

Так ученые пришли к выводу, что у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Поэтому они считают, что для долголетия оптимально спать от семи до восьми часов каждую ночь.

"Если вы спите 7-8 часов, это снизит риск получить сердечную недостаточность на 42%", – утверждают исследователи.

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