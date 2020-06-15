Ученые назвали напитки, помогающие улучшить сон

Чтобы хорошо выспаться, вечером следует употреблять теплое молоко или ромашковый чай. Для усиления эффекта последний можно совместить с добавками магния.

К такому выводу пришла группа экспертов по результатам проведенного исследования, сообщается в журнале PLOS Biology. Также они рекомендуют пить теплое молоко с аминокислотой триптофан. Она повышает уровень серотонина, предшественника мелатонина, который регулирует механизмы сна.

Увеличить концентрацию серотонина в мозге можно также с помощью миндального молока.

Кроме того, полезна кокосовая вода. Она богата магнием и калием, расслабляющим мышцы, и витамином В, который помогает снять стресс.

Чтобы снизить сон, эксперты рекомендуют употреблять 500 мл вишневого сока.

Ученые отметили, что плохой сон может спровоцировать атеросклероз. При нем в сосудах образуются очаги жировых отложений, что чревато болезнями сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты раскрыли секрет техники сна "Сверхчеловек" Сальвадора Дали. Благодаря ей человек может легко высыпаться за короткий промежуток времени.