Ученые доказали неожиданную пользу езды на велосипеде для организма
Десятиминутная поездка на велосипеде может благоприятно повлиять на очистку мышц, запустив белок убиквинтин, который способствует расщеплению отработанных белков на аминокислоты.
Как пишет Medportal, к таком выводу пришла группа ученых из Дании и Австралии, которая изучала влияние физических нагрузок на состояние организма. Для этого ученые изучили анализы крови, а также провели биопсию мышц у группы здоровых мужчин-добровольцев.
В исследовании, опубликованном в FASEB Journal (журнал Федерации обществ экспериментальной биологии США) говорится, что ученые изучали две группы людей, одна из которых находилась в состоянии покоя, а вторая – 10 минут занималась интенсивной ездой на велосипеде.
В результате проведенных тестов было установлено, что даже после короткой, но интенсивной физической активности, в организме активировался белок убиквинтин, который помечал изношенные и дефектные белки. После этого убиквинтин соединялся с ними и расщеплял на аминокислоты, которые впоследствии могут быть использованы заново.
Ученые отмечают, что таким образом им удалось доказать, что физическая активность важна не просто для поддержания мышц в форме, но и для общей очистки организма, а также для регулирования обмена веществ.
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