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/ Здоровый образ жизни

Ученые доказали неожиданную пользу езды на велосипеде для организма

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Десятиминутная поездка на велосипеде может благоприятно повлиять на очистку мышц, запустив белок убиквинтин, который способствует расщеплению отработанных белков на аминокислоты.

Как пишет Medportal, к таком выводу пришла группа ученых из Дании и Австралии, которая изучала влияние физических нагрузок на состояние организма. Для этого ученые изучили анализы крови, а также провели биопсию мышц у группы здоровых мужчин-добровольцев.

В исследовании, опубликованном в FASEB Journal (журнал Федерации обществ экспериментальной биологии США) говорится, что ученые изучали две группы людей, одна из которых находилась в состоянии покоя, а вторая – 10 минут занималась интенсивной ездой на велосипеде.

Езда на велосипеде помогает очистке организма

Езда на велосипеде помогает очистке организма

В результате проведенных тестов было установлено, что даже после короткой, но интенсивной физической активности, в организме активировался белок убиквинтин, который помечал изношенные и дефектные белки. После этого убиквинтин соединялся с ними и расщеплял на аминокислоты, которые впоследствии могут быть использованы заново.

Ученые отмечают, что таким образом им удалось доказать, что физическая активность важна не просто для поддержания мышц в форме, но и для общей очистки организма, а также для регулирования обмена веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские ученые развенчали миф о том, что такие популярные народные средства, как лук и чеснок, помогают "убивать" в организме некоторые вредные бактерии.

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