Топ главных ошибок при похудении

У каждого из нас есть свои идеальные форма и вес, и большинство всячески старается придерживаться их. И когда реальная ситуация в вопросах фигуры существенно меняется (например, после доступного и соблазнительного олинклюзива на курорте, в связи с беременностью, родами и кормлением грудью либо же из-за гормональной терапии), многие судорожно бросаются в омут с головой, принимая радикальные меры для похудения и вгоняя себя в строгие рамки. При этом часто результатом таких рвений становится не идеальное тело, а нервные срывы из-за неоправданных надежд, пищевые расстройства и прочие неприятные моменты.

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, какие главные ошибки допускают люди в вопросах диет и питания, и почему их не стоит допускать.

Запреты на любимые продукты

Многие, придерживаясь диеты, устанавливают табу на определенные продукты, тем самым ограничивая разнообразие рациона. Так, в раздел запрещенных часто попадают бананы, хлеб, картофель, молоко, виноград и прочие.

"Набирают вес не из-за продуктов, а от их избытка. Если вы соблюдаете диету и находитесь в дефиците калорий, то какая разница что вы едите – вы и так будете худеть. Другое дело стараться вмещать в эту калорийность обязательные части рациона: овощи, фрукты, зерновые, белок и растительные масла. И если остается место – можете спокойно есть ваши любимые продукты", – отметила эксперт.

Пить много воды

Так повелось, что, следуя различным рекомендациям по суточному потреблению жидкости, худеющие через силу вливают в себя пресловутые 8 стаканов (2 литра) воды, мол, так надо.

На самом деле нет. Суточная потребность в жидкости для каждого индивидуальна и зависит во многом от уровня физической нагрузки и образа жизни в целом, окружающей среды (жарко, холодно, сухо или влажно и пр.) и многих других факторов. В этом вопросе лучше ориентироваться на свой организм – он сам подскажет, когда ему нужна вода. А ее избыток приводит не к потере веса, а возникновению тяжести, отечности и прочим неприятным последствиям.

Ставить себя во временные рамки

Многие наверняка слышали, что при стремлении сбросить вес, "нельзя есть после 6 вечера".

По мнению диетолога, требование не ужинать после 6 отнюдь не верно. Лучше, если последний прием пищи состоится приблизительно за два часа до сна, то есть, если вы отправляетесь спать в 23.00, то можете смело кушать и в 8-9 вечера.

Принимать БАДы

"Еще одна ошибка – считать, что в продуктах нет должного количества витаминов и минералов, и обязательно нужно пить БАДы и другие добавки", – отмечает Комиссарова.

На самом же деле БАДы никогда не заменят качественного питания, какие бы они модными ни были. "Если вы решили заботиться о своем здоровье, то в идеале вы должны очень много внимания уделить своему питанию: оно должно быть разнообразным, полноценным и сбалансированным. Надо есть много овощей и фруктов, изучать составы, формировать пищевые привычки. А также - заниматься спортом, больше гулять и делать свою жизнь более активной, больше спать и меньше нервничать", – добавила Комиссарова.

Что же касается всяческих биодобавок, эксперт напомнила, что их применение может привести к тяжелым последствиям для здоровья (например, поражению печени), поскольку могут быть не совместимыми между собой, неправильно усваиваться и т.д.

Ставить завышенные цели

В вопросах похудения важна последовательность и трезвый взгляд, ведь цель сбросить за месяц, допустим, 10 лишних килограммов очень вряд ли воплотится в реальность.

"Ставьте себе реальные цели! 3-4 кг в месяц – это отличный̆ результат", – рекомендует врач.

Искать "волшебную" диету

Распространенная ошибка – искать уникальную диету, которая будет создана именно для вас: например, под ваш генотип и прочее.

Эксперт же напоминает, что такие методы не работают. "Похудеть помогут только здоровое питание и физическая активность. И только этот подход почти идентичен для всех", – отметила Комиссарова.

Табу на сладкое

Практически все, кто придерживает диет, категорически запрещают себе сладкое.

"Зачем нужен перфекционизм в этом деле? Ломтик шоколадки или кофе со сливками не сделают вас толстым. Помните, в разумных пределах разрешен даже сахар", – подчеркнула диетолог.

Делить продукты на полезные и вредные

"Сливочное масло – зло, а вот авокадо можно хоть до отвала". Знакомое утверждение? Диетолог же напомнила, что нет продуктов, от которых мы толстеем, есть переедание.

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