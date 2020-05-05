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Таблетки не помогут! Комаровский назвал способ укрепить иммунитет

3.9т
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Известный украинский педиатр Евгений Комаровский развенчал миф о том, что иммунитет можно только ослабить, а укрепить нельзя.

Как он пояснил в своей программе на Youtube, укрепить иммунитет можно физическими нагрузками, правильным питанием, отсутствием сахара, лишнего веса, стрессов, регулярными положительными эмоциями и сексом (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца).

"Все естественное для человека и есть укрепление иммунитета. Просто очень часто нам всем очень не хочется заниматься спортом, садиться на диету, любить близких, не шипеть, не гавкать, не рычать, желать всем добра, радоваться. Но при этом нам говорят – можешь делать все, что хочешь, есть что хочешь, орать на людей, выяснять отношения, сиди на диване, пей пиво, потом выпей "волшебную" таблетку, и у тебя будет классный иммунитет. Я против этого", – сказал Комаровский.

Таблетки не помогут! Комаровский назвал способ укрепить иммунитет

По его словам, иммунная система очень многофакторная и ее нельзя усилить "волшебной таблеткой".

"Но люди верят и многие на этом зарабатывают. На том, что мы во что-то верим, зарабатываются страшно большие деньги", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский рассказал, есть ли альтернатива обычным антисептикам для рук, а также пояснил, какие дезинфицирующие средства использовать нельзя.

Он также рассказал, что количество выпитой воды не влияет на процесс выздоровления при вирусных заболеваниях, но необходимость в обильном питье во время болезни все же есть.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Евгений Комаровский
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