Сном младенца: 7 простых советов для борьбы с бессонницей

Сон – одно из важнейших условий для сохранения хорошего самочувствия и продуктивности. Он помогает организму правильно функционировать, нормализует состояние нервной системы и даже способствует быстрому восстановлению в период болезни.

Однако для многих здоровый - продолжительный и крепкий - сон является лишь мечтой, поскольку трудности вызывает как процесс засыпания, так и качество сна, если он и наступает.

MedOboz подготовил для вас несколько советов, следуя которым вы сможете быстро избавиться от бессонницы и наконец начать высыпаться по ночам.

Делайте зарядку по утрам

Возьмите себе за правило каждое утро делать пробуждающую зарядку. Не обязательно выполнять упражнения до "седьмого пота": достаточно проделать комплекс из энергичных разогревающих махов-приседаний, для того, чтобы запустить активные процессы в организме и ощутить прилив бодрости.

Медики говорят, что люди, которые регулярно тренируются по утрам, испытывают меньше трудностей с засыпанием ночью. Дело в том, что регулярные физические нагрузки помогают повысить уровень серотонина и снизить концентрацию кортизола, что помогает избежать перепадов настроения и способствует снижению влияния стресса.

Утренняя зарядка помогает не только взбодриться, но и наладить сон. 24

Больше бывайте на солнце

На протяжение дня старайтесь при любой возможности выходить на улицу, то есть, находиться в условиях естественного дневного света. Это поможет вам урегулировать естественные циркадные ритмы организма, благодаря чему у вас будет возникать все меньше трудностей с засыпанием с наступлением ночи.

Вечером слушайте успокаивающую музыку

Вечером за ужином или принимая душ, включайте мелодии для релакса (такие плейлисты можно найти в любом музыкальном приложении смартфона или по запросу в интернете).

Ученые неоднократно доказывали, что спокойная легкая музыка помогает нервной системе расслабиться и настраивает организм на отдых. Таким же благоприятным воздействием обладают звуки морского прибоя, пение птиц, шум водопада и т.д.

Освободите спальню от гаджетов

Синий свет от экранов телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов может существенно повлиять на сон, потому что он способствует снижению выработки организмом мелатонина (гормона сна). Более того, любая информация, которую мы получаем перед сном, способствует раздражению нервной системы, что влияет как на процесс засыпания, так и на качество сна.

Потому уберите подальше от себя гаджеты и попробуйте расслабиться другими способами, например, принятием ванны или медитацией.

Обзаведитесь аромалампой

Ароматерапия - распространенный метод, который помогает справиться со стрессом и улучшить самочувствие. Так, некоторые эфирные масла, например, лаванды и дамасской розы, помогут максимально расслабить нервную систему и крепко уснуть, благодаря чему утром вы проснетесь более отдохнувшим и спокойным.

Добавьте в свою аромалампу 3-5 капель этих масел, лягте в постель поудобнее и глубоко вдыхайте аромат. Положительный эффект наступит уже через пару минут.

Дышите на счет

Этот способ засыпания рекомендуют йоги. Так, метод дыхания 4-7-8 расслабляет нервную систему и помогает уменьшить уровень беспокойства и стресса.

Итак, лягте в кровать, поместите кончик языка за верхние передние зубы и выдохните с открытым ртом. Затем закройте рот и сделайте глубокий вдох, медленно мысленно считая до четырех. Задержите дыхание на счет до семи и медленно выдохните на восемь. Повторяйте все несколько раз, концентрируясь на дыхании.

Отмотайте день назад

Еще один "снотворный" способ называется "День наоборот". Так, лежа в кровати, начните мысленно восстанавливать и представлять все события дня, но в обратном порядке. Представьте, как вы укладывались в кровать, потом - как принимали душ, прогуливались в парке, ужинали, возвращались с работы и т.д.

Психологи говорят, что, следуя этому способу, вы успеете уснуть еще до того, как начнете "прокручивать" обеденный перерыв на работе.

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