Сигналы SOS: 7 верных признаков ослабленного иммунитета

Наш основной защитник и хранитель хорошего самочувствия - иммунитет. Именно эта оборонительная система никогда не "дремлет", круглосуточно отражая атаки вирусов и бактерий и поддерживая постоянство внутренней среды организма. И от ее силы и устойчивости зависит то, насколько мы подвержены заболеваниям и как быстро можем восстанавливаться.

Но и этот "щит" может дать слабинку. Причин тому есть огромное множество (стрессы, неправильное питание, вредные привычки и прочее), но речь сейчас не об этом. Терапевт Наталья Деменко рассказала MedOboz о верных признаках сбоя в работе иммунитета, которые являются веским поводом обратиться к врачу и обратить больше внимания своему образу жизни.

Вы часто простужаетесь и подолгу болеете

В норме каждый из нас болеет ОРВИ (в народе – простудой) порядка одного-трех раз в год (дети – порядка 4-5 раз). При этом выздоровление наступает уже через 3-7 дней – все зависит от сложности симптомов. Однако если вы болеете чаще и значительно дольше (симптомы ослабевают не через пару дней, а лишь через неделю минимум, а выздоровление наступает только через полторы-две), при этом помимо стандартных резей в горле, насморка и покашливаний у вас развиваются осложнения в виде бронхита, гайморита и т.д., это уже может быть симптомом иммунодефицитных состояний. Потому не мешкайте с обращением к терапевту или семейному врачу и, возможно, к иммунологу.

Долго заживают ранки

Помимо длительного восстановления после простудных заболеваний, у человека с ослабленным иммунитетом также подолгу заживают различные ссадины, порезы и другие травмы. При этом пораженные участки могут подолгу оставаться воспаленными и причинять существенный дискомфорт. Так происходит, когда к травмированному участку медленно или в недостаточных количествах прибывает богатая питательными веществами кровь, необходимая для восстановления пораженных клеток.

Появились трудности с пищеварением

Частые диареи, вздутия живота, запоры, тошнота и прочие неприятные симптомы со стороны органов пищеварения также могут стать поводом задуматься о состоянии иммунитета. Множественные исследования подтвердили связь между иммунными нарушениями и проблемами с ЖКТ. Так, эксперты полагают, что это связано с изменением количества Т-клеток, которые являются частью лимфатической системы и играют важную роль в функционировании иммунной системы.

При ослабленном иммунитете начинают шалить нервы. 24

Излишняя раздражительность

Всем известный факт, что стресс негативно влияет на состояние иммунитета. Однако есть и обратная связь – при пониженном иммунитете восприимчивость к стрессам становится более высокой, потому пациент со сниженной его функцией становится более раздражительным, эмоциональным и восприимчивым.

Постоянная слабость и сонливость

Ощущать себя "разбитым" вполне естественно, если вы не выспались. Однако такое состояние после полноценного отдыха также должно насторожить. Дело в том, что это может говорить о том, что иммунная система ослаблена и работает в режиме перегрузки, оттягивая на себя энергетические запасы организма.

Неутолимая тяга к сладкому

Неугомонное желание поесть или попить сладкого также предупреждает, что с иммунитетом не все в порядке. Так, это может означать острую нехватку некоторых жизненно важных веществ (в частности, магния, хрома, фосфора и некоторых витаминов), что и приводит к возникновению необычных гастрономических желаний.

Появились морщинки или сыпь

Как известно, кожа – самый масштабный наш орган, и именно она может больше других ощущать на себе негативные процессы в организме. Так, на сбои в иммунной системе она часто реагирует высыпаниями, шелушениями, потускнением и мелкими морщинками, особенно в области активной мимики.

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