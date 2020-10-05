Закінчився перший місяць навчання студентів-першокурсників. Більшість із них уже отримали студентські квитки, познайомилася з одногрупниками та намагаються звикнути до нових сусідів у гуртожитку. Щоденна рутина кардинально змінюється, наповнюючись новим досвідом, знайомствами, враженнями та активністю. Самостійне життя саме собою бентежить, але в кінці навчального року цих молодих людей чекає неприємний бонус — бережно наїдені кілька кілограмів.

В англомовній літературі існує навіть спеціальний термін — “першокурсник 15" . Мовляв і дівчата, і хлопці протягом першого року навчання у коледжі набирають до 15 фунтів (до 8 кілограмів). Насправді це не зовсім так, і кількість набраних кілограмів великою мірою залежить від культури харчування. Наприклад, у Європі ця цифра коливається в межах 2 — 4 кілограмів. Як би там не було, а звички перших років юності великою мірою закладають основу для здорового та якісного життя у більш старшому віці.

Ми виокремили чотири основні фактори, які сприяють набору ваги серед студентів:

1. Вік

Зазвичай молоді люди стають студентами у той час, коли їхній фізичний ріст та розвиток практично завершився, або сильно сповільнився. Звичка їсти за двох і не товстіти поступово призведе до зайвої ваги. Надлишкові кілограми набрані протягом студентських років можуть стати причиною ожиріння та супутніх хронічних хвороб у старшому віці.

2. Зменшення фізичної активності

Студенти першого року зайняті навчанням і не у всіх вистачає часу аби займатися у залі, чи навіть просто пробігтися увечері десь на шкільному стадіоні. Та варто наперед планувати легкі фізичні вправи хоча б два-три рази на тиждень. Це дозволить спалити зайві калорії, отримати заряд енергії та покращити настрій внаслідок виділення ендорфінів.

3. Неправильні харчові звички

На жаль не всі студенти вміють готувати, тому їхнє харчування часто зводиться до переїдання на початку тижня, коли з'їдається все привезене з дому, та переходом на бутерброди, піци, напівфабрикати і макарони ближче до вихідних. Тут також варто згадати відсутність достатньої кількості часу на приготування їжі. Вирішення цієї проблеми досить просте — навчитися готувати смачні, прості та швидкі страви із переважанням цільнозернових круп та сезонних овочів.

Студенти часто обмежені в бюджеті, тому намагаються економити та часто обходяться без нормального обіду. І наїдаються вони пізно ввечері, коли повертаються додому після пар, навчання в бібліотеці, або соціальних заходів. Якщо врахувати також той факт, що багато з них пропускає сніданок, то ймовірніше за все вони переїдатимуть на ніч. Це вже цілком певно пряма дорога до надмірних кілограмів. Щоб вирішити дану проблему варто звечора підготувати все на сніданок, а частину вечері упакувати у контейнер, аби можна було взяти із собою. Тут у пригоді стане планер харчування, який ви заповнюватимете щотижня перед походом до магазину за продуктами. Цей інструмент допоможе вам зберегти не лише здоров’я і фігуру, а ще час та гроші, адже ви купуватимете лише необхідну кількість продуктів і нічого не псуватиметься в холодильнику.

Вживання їжі під час самостійної роботи, або перегляду відео — поширена причина несвідомих переїдань та надання переваги нездоровим перекусам. Не їжте перед комп’ютером, та тримайте вдома лише здорові перекуски: фрукти, сухофрукти, насіння, або горішки.

Туга за домом, встановлення нових соціальних контактів та засвоєння складної інформації — ще те випробування для першокурсника. Багатьом хочеться заїсти усі негативні емоції смаколиками. Це насправді дуже погана звичка, адже людина багато їсть навіть не будучи голодною. Насправді вечірня пробіжка є набагато дієвішою у цьому випадку. Спробуйте пробігтися допоки трішки не втомитеся і поступово збільшуйте відстань. До того ж біг може стати ще й своєрідним видом медитації для розвантаження мозку.

Алкогольні напої, ніде правди діти, є невід’ємною частиною студентських вечірок. Вони всі без винятку є надзвичайно калорійними. Ба більше, алкоголь негативно впливає на м’язову тканину, що може додатково сповільнювати метаболізм. Звісно, соціальне життя є дуже важливим, але намагайтеся не зловживати випивкою під час вечірніх вилазок із друзями.

4. Здоровий сон

Заняття, вечірки, спорт та соціальне життя потребують надзвичайно багато часу, але не намагайтеся виграти кілька додаткових годин, поспавши менше. По-перше, люди, які недостатньо сплять починають заїдати втому, а по-друге, здоровий сон поліпшує пам’ять. Щодня спіть як мінімум 7-8 годин, і так, навіть під час сесії. Ваші фігура, самопочуття та продуктивність вам за це лише подякують.

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