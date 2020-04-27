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Почему при беге болит в боку: найдено объяснение

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Во время бега отток крови от нижних конечностей сильно увеличивается, и через печень проходит больше крови. Сосуды печени расширяются, а она увеличивается в размери.

Все это приводит к растяжению оболочки, которая покрывает орган – глиссоновой капсулы, и возникновению ноющих ощущений в правом боку, пишет "Рамблер".

Почему при беге болит в боку

Почему при беге болит в боку

Рамблер

Чтобы боль прошла, эксперты советуют снизить темп бега. Это успокоит кровоток и вернет печень к нормальным размерам. Если снижение темпа не помогло, стоит перейти на ходьбу. В случае, если боль все равно не проходит, необходимо сделать перерыв на две-четыре минуты. После этого можно вернуться к тренировке, но не стартовать сразу на большой скорости.

Что касается болей в левом боку, возникающих при пробежке – это более серьезный повод обратить внимание на свое здоровье. В левом подреберье могут болеть селезенка, поджелудочная железа и почка. В этом случае специалисты советуют прервать тренировку. Причиной болей в боку могут быть серьезные нарушения работы организма, например, различные заболевания внутренних органов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега.

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Автор
Карина Бондаренко
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