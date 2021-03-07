Почему днем хочется спать: ученые назвали неожиданную причину

Потребность в дневном сне у взрослого человека может быть вызвана не просто усталостью, а определена генетической предрасположенностью.

Как сообщает Daily Mail, согласно новому исследованию ученых из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), потребность во сне может быть заложена в ДНК. В процессе работы они изучили данные британского биобанка, которые включали генетическую и общую информацию 452 633 человек. В частности, ученых интересовали данные о том, как часто они спят.

Отмечается, что в геноме человека есть 123 участка, связанных с дневной дремотой, и, по словам авторов, это показывает, что потребность во сне "биологически обусловлена", а не навеяна окружающей средой.

Результаты исследования также показали, что в геноме человека есть механизмы, которые способствуют дремоте у одних людей, тогда как на других совершенно не влияют:

склонность ко сну – "некоторым людям нужно больше спать, чем другим",

способность рано вставать – нужно "наверстать упущенное" во сне.

нарушение сна предыдущей ночью – короткий сон может "компенсировать плохой".

Данная работа и понимание генетических маркеров дневного сна может помочь врачам разработать индивидуальные рекомендации по сну, рассказал автор исследования Ияс Даглас.

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