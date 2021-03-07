Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Почему днем хочется спать: ученые назвали неожиданную причину

635
Читать материал на украинском

Потребность в дневном сне у взрослого человека может быть вызвана не просто усталостью, а определена генетической предрасположенностью.

Как сообщает Daily Mail, согласно новому исследованию ученых из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), потребность во сне может быть заложена в ДНК. В процессе работы они изучили данные британского биобанка, которые включали генетическую и общую информацию 452 633 человек. В частности, ученых интересовали данные о том, как часто они спят.

Отмечается, что в геноме человека есть 123 участка, связанных с дневной дремотой, и, по словам авторов, это показывает, что потребность во сне "биологически обусловлена", а не навеяна окружающей средой.

Результаты исследования также показали, что в геноме человека есть механизмы, которые способствуют дремоте у одних людей, тогда как на других совершенно не влияют:

  • склонность ко сну – "некоторым людям нужно больше спать, чем другим",

  • способность рано вставать – нужно "наверстать упущенное" во сне.

  • нарушение сна предыдущей ночью – короткий сон может "компенсировать плохой".

Данная работа и понимание генетических маркеров дневного сна может помочь врачам разработать индивидуальные рекомендации по сну, рассказал автор исследования Ияс Даглас.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Марина Погорилко Марина Погорилко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Здоровый образ жизни

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости