Почему днем хочется спать: ученые назвали неожиданную причину

Потребность в дневном сне у взрослого человека может быть вызвана не просто усталостью, а определена генетической предрасположенностью.
Как сообщает Daily Mail, согласно новому исследованию ученых из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), потребность во сне может быть заложена в ДНК. В процессе работы они изучили данные британского биобанка, которые включали генетическую и общую информацию 452 633 человек. В частности, ученых интересовали данные о том, как часто они спят.
Отмечается, что в геноме человека есть 123 участка, связанных с дневной дремотой, и, по словам авторов, это показывает, что потребность во сне "биологически обусловлена", а не навеяна окружающей средой.
Результаты исследования также показали, что в геноме человека есть механизмы, которые способствуют дремоте у одних людей, тогда как на других совершенно не влияют:
склонность ко сну – "некоторым людям нужно больше спать, чем другим",
способность рано вставать – нужно "наверстать упущенное" во сне.
нарушение сна предыдущей ночью – короткий сон может "компенсировать плохой".
Данная работа и понимание генетических маркеров дневного сна может помочь врачам разработать индивидуальные рекомендации по сну, рассказал автор исследования Ияс Даглас.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее были названы 10 способов выспаться наверняка. Так, лучший сон может настигнуть в гамаке, в машине, перед обедом, в мягком кресле у огня с газетой на коленях и др.
Также канадские ученые пришли к выводу, что гормон сна и регулятор циркадного ритма мелатонин является эффективным средством в борьбе с болезнями почек.
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