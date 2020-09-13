Названы причины, почему женщины выглядят старше мужчин

Эксперты назвали основные причины, почему в одинаковом возрасте женщины выглядят старше мужчин.

В чем секрет молодости мужчин и может ли 50-летняя женщина выглядеть на 30, пишет Рамблер.

Первая причина – отличие женской и мужской кожи на биологическом уровне. По результатам исследований, мужская кожа на 25% толще женской из-за большого количества тестостерона в их организме. С возрастом кожа мужчин истончается, но поскольку у женщин она тонкая изначально, возрастные изменения на ней более заметны. Вдобавок к этому, плотность коллагена в мужской коже значительно выше, благодаря чему кожа более упругая. Также ученые выяснили, что на уровне биологии женщины старше мужчин-ровесников примерно на 15 лет.

Вторая причина – сильные различия в процессе старения. По мнению специалистов, женщины в среднем стареют вдвое быстрее мужчин. Особо сильно видна разница в 50 лет. Это напрямую связано с наступлением менопаузы, когда у представительниц прекрасного пола резко перестает вырабатываться эстроген — гормон, отвечающий за выработку коллагена. Вместе с тем начинает видоизменяться женское лицо: кончик носа удлиняется, уши увеличиваются, а глаза уменьшаются.

Третья причина – образ жизни людей противоположного пола. Большинство женщин после 40 лет перестают заботиться о себе, потому что не видят в этом смысла. Даже если начать заниматься спортом в этом возрасте, достичь ощутимых результатов будет гораздо сложнее, чем в молодости, поэтому терпения хватает отнюдь не у всех. Мужчины стареют медленнее, потому что проводят больше времени в спортзале и ведут более активный образ жизни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы замедлить процессы старения.