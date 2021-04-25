Назван недорогой овощ, который может помочь сохранить молодость

Свеклу назвали овощем, который может способствовать здоровому старению организма. В ней содержится много железа, клетчатки и фолиевой кислоты.

Как говорится в материале испанского издания АВС, несмотря на то, что в свекле много сахара, она низкокалорийна и богата клетчаткой, что приводит к замедленному усвоению сахара.

"Кроме фосфора, свекла также является источником фолиевой кислоты, витамина С и калия. Другие питательные вещества – это витамины B1, B2, B3 и B6, а также такие минералы, как железо и йод", – говорится в материале.

Свекла может способствовать здоровому старению

Также отмечается, что благодаря высокому содержанию железа, свекла полезна при анемии (состояние, которое характеризуется пониженным уровнем эритроцитов или гемоглобина в крови). Для лучшего усвоения содержащегося в ней железа эксперты советуют употреблять ее с пищей, богатой витамином С, например, лимоном или апельсином.

Как пишут журналисты с ссылкой на исследование, проведенное Эксетерским университетом (Великобритания), употребление свекольного сока способствует активной деятельности бактерий ротовой полости, положительно влияющей на здоровье кровеносных сосудов и мозга, что способствует здоровому старению нашего организма.

"Свекла полезна для снижения кровяного давления, является антиоксидантом, способствует здоровью ногтей, кожи и волос, в ней содержится много клетчатки, которая помогает предотвратить запор. Поэтому важно включать ее в свой рацион", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский диетолог Айтор Санчес считает, что яйца являются достаточно простым и полезным продуктом, который помогает похудеть.

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