Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Назван алкоголь, снижающий уровень холестерина

986
Читать материал на украинском

Игристое вино положительно влияет на работу мозга, улучшает состояние кожи и снижает уровень "плохого" холестерина. Кроме того, оно полезно для сердца.

По словам врача-диетолога Арины Смоловой, в небольших количествах полезно игристое вино розовых и красных сортов. Оно замедляет процесс старения, сообщает "Вечерняя Москва".

"Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм", – сказала врач.

Медик призвала не злоупотреблять алкоголем, так как он негативно влияет на репродуктивные функции и печень. В день можно пить не больше одного бокала игристого. Отказаться от напитка стоит людям с заболеваниями пищеварительной системы.

"В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия", – добавила диетолог.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых эффективных советах, чтобы пить и не пьянеть.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Карина Бондаренко
Тег
алкоголь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Здоровый образ жизни

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости