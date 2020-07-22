Назван алкоголь, снижающий уровень холестерина

Игристое вино положительно влияет на работу мозга, улучшает состояние кожи и снижает уровень "плохого" холестерина. Кроме того, оно полезно для сердца.

По словам врача-диетолога Арины Смоловой, в небольших количествах полезно игристое вино розовых и красных сортов. Оно замедляет процесс старения, сообщает "Вечерняя Москва".

"Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм", – сказала врач.

Медик призвала не злоупотреблять алкоголем, так как он негативно влияет на репродуктивные функции и печень. В день можно пить не больше одного бокала игристого. Отказаться от напитка стоит людям с заболеваниями пищеварительной системы.

"В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия", – добавила диетолог.

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