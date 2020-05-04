Найдено природное средство от похмелья

Ученые из немецкого Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга обнаружили способность экстрактов некоторых растений облегчать синдром похмелья.

Как пишет Medical Xpress, специалисты провели эксперимент с участием 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Им нужно было пить спиртное в течение четырех часов. В этот период несколько раз у испытуемых взяли анализы мочи и крови.

При этом всех их разделили на три группы. Первым перед началом эксперимента дали выпить раствор из экстракта корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса, гинкго билоба и ивы. К этому добавлялись такие микроэлементы, как калий, магний, инсулин, тиамин, фолиевая кислота, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин.

zdorovieinfo.ru

Вторая группа получила раствор только с микроэлементами без растительных добавок, а третья – плацебо.

В результате оказалось, что похмелье на следующий день у всех испытуемых проявилось с разной степенью тяжести.

Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил раствор с растительными экстрактами, витаминами и минералами.

У них, по сравнению с третьей группой, на 34% меньше болела голова, на 42% реже наблюдалась тошнота, на 41% меньше возникало беспокойство и на 27% меньше упадок сил.

Вторая группа, выпившая только витамины, особых улучшений самочувствия на следующий день не почувствовала.

Ученые пришли к выводу, что содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды позитивно влияют на борьбу с последствиями приема алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из лучших средств от алкогольного похмелья является обычная спаржа.

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