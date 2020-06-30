На сколько килограмм реально похудеть за месяц: диетолог рассказала о подводных камнях

Хороший специалист никогда не скажет точное количество килограммов, которые реально сбросить за месяц, ведь это зависит от многих факторов.

Об этом написала диетолог Ева Шишова на своей странице в Instagram. Девушка отметила, что ее часто спрашивают, на сколько кг реально похудеть за такой период.

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"Грамотный специалист никогда не даст вам точный ответ, потому что никто его не знает. А если вам пообещали, что вы потеряете 8 кг за месяц, – 100% вас обманули. Даже врач не скажет, на сколько кг вы сможете похудеть. На это влияет большое количество факторов, начиная с вашего образа жизни, заканчивая работой гормонов", – подчеркнула диетолог.

"Единственное, что я вам могу ответить на этот вопрос, – это примерное значение от 3 до 10 кг за месяц, по моему личному опыту", – добавила она.

По словам Шишовой, важным моментом является то, что первые 2-4 недели вес "уходит" быстро и равномерно, но со второго месяца этот процесс замедляется или приостанавливается. Она отметила, что часто люди после этого паниковать, урезать калорийность, слишком много тренироваться.

Диетолог написала, что это нормально, когда вес несколько недель не снижается или даже немного растет. В таком случае она порекомендовала просто ждать и продолжать жить в том же режиме.

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"Для организма жиросжигание – это уже стресс. А если вы еще больше загоняете его в угол, то у вас выделяется большое количество гормона стресса – кортизола, который препятствует жиросжиганию", – написала Шишова, добавив, что есть и уникальные случаи, которые требуют других действий.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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