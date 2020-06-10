Посещение тренажерных залов в условиях смягчения карантина несет опасность быстрого заражения инфекцией.

Об этом педиатр написал на своей странице в Instagram. Он объяснил, в чем заключаются угрозы.

"С тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, а что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения", – написал медик.

Комаровский раскрыл опасность тренажерных залов: все очень плохо unsplash

Также Комаровский отметил, что еще не видел ни одного спортзала в Украине, где бы поддерживались оптимальные параметры температуры и влажности.

"18 градусов – да нигде, дышать нечем! И когда ты обращаешься к руководству спортзала и спрашиваешь, почему у вас дышать нечем, знаете, что они отвечают? "Если у нас будет 18 градусов, к нам не будут ходить, потому что холодно". Вот такая у нас ментальность – мы должны обязательно потеть во время занятий спортом", – отметил доктор.

По мнению Комаровского, если в тренажерных залах не соблюдаются нормы температурного режима, нет дезинфекторов и не обрабатываются ручки, туда лучше не ходить.

"Но если все меры по дезинфекции поверхностей выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то вы можете тренироваться без существенного риска заражения" – посоветовал врач.

По его словам, в условиях смягченного карантина лучше заниматься на свежем воздухе.⠀

"А если все же опасаетесь, то лето вам в помощь – множество тренажеров есть на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер при смене снарядов", – заключил Комаровский.

Комаровский раскрыл опасность тренажерных залов: все очень плохо Instagram Евгения Комаровского

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский рассказал, что лучше всего защищает от заражения COVID-19.