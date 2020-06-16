Комаровский пояснил, какая температура является нормой для человека

Известный педиатр Евгений Комаровский назвал диапазоны нормальной температуры для людей разного возраста.

Соответствующую таблицу он опубликовал в Instagram. Значения температуры зависят также от места ее измерения.

Так, подмышечная температура для малыша от 0 до 2 лет составляет от 34,7 до 37,2 градусов. Для ребенка от 3 до 10 лет норма колеблется в пределах между 35,8 и 36,6 градусов. У подростков и взрослых от 11 до 65 лет – от 35,1 до 36,8 градусов. У пожилых людей старше 65 лет нормой считается температура от 35,5 до 36,3 градусов.

Нормой при измерении ректальной температуры считается:

От 0 до 2 лет – данных нет

3-10 лет – 35,5-37,5

11-65 лет – 36,4-37,5

старше 65 – 35,7-36,9.

При измерении температуры внутренних органов она должна находиться в следующих диапазонах:

От 0 до 2 лет – 36,3-37,7

3-10 лет – 36,3-37,7

11-65 лет – 36,7-37,8

старше 65 – 35,8-37,1

Также доктор привел и данные по тимпатической температуре, которую измеряют бесконтактным термометром:

От 0 до 2 лет – 36,3-38,0

3-10 лет – 36,1-37,7

11-65 лет – 35,8-37,6

старше 65 – 35,8-37,5

Диапазон нормальной температуры у людей разного возраста Instagram Евгения Комаровского

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, какая температура тела считается нормой.

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