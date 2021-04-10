Как выпивать меньше алкоголя: в Минздраве дали пять советов

Алкоголь является неотъемлемой частью культуры, но не стоит забывать, что риски от его употребления преобладают над потенциальной пользой выпивки.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Там дали несколько советов по снижению количества потребляемых спиртных напитков.

В частности, медики рекомендуют:

сделать перерыв в употреблении алкоголя на неделю или на месяц; если долгие перерывы даются трудно, стоит начинать с 1-2 дней в неделю;

избегать "триггеров" – факторов (людей или, например, мест), вызывающих желание выпить, практикуя способы вежливого отказа;

освободить жилье от алкоголя: доказано – чем больше алкоголя мы покупаем, тем выше вероятность выпить его раньше, чем планировалось.

бороться со стрессом здоровыми способами – гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, вести активный образ жизни, наполняться положительными эмоциями и сбалансировано питаться – алкоголь, напротив, не помогает бороться со стрессовым состоянием;

употреблять безалкогольные напитки – ассортимент такой продукции разнообразен.

В Минздраве дали несколько советов по снижению количества потребляемых спиртных напитков. Источник: Центр общественного здоровья / Facebook

"Помните! Веселиться и наслаждаться жизнью можно и нужно на трезвую голову, чтобы было что вспомнить. Берегите свое здоровье", – призвали в Центре общественного здоровья.

Там также напомнили об исследовании медицинского журнала The Lancet, которое показало, что любой уровень употребления алкоголя ведет к потере здоровья. При этом есть прямая связь между развитием опасных заболеваний и выпитыми дозами алкоголя. Например, чем больше алкоголя выпивает человек, тем выше становится риск онкологических заболеваний.

А согласно исследованию STEPS в Украине, 19,7% опрошенных употребляют шесть и более доз алкоголя за один эпизод, что превышает норму, 12,7% не смогли прекратить пить после начала употребления, еще 10,8% на следующий день не смогли выполнить то, что обычно от них ожидали.

Рекомендуемой дозы алкоголя не существует, напомнили в Минздраве. Источник: скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что шампанское – крепче любого алкоголя. Причина – в газах, которые способствуют быстрому проникновению спиртного в кровь и стремительному опьянению.

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