Как себя вести после отмены карантина из-за коронавируса: 10 правил

Условия карантинных ограничений внесли в общество новые правила поведения, которые должны стать для каждого повседневными привычками крайней мере до момента, когда удастся как-то решить проблему лечения и профилактики COVID-19/

Кандидат биологических наук, научный блогер, представитель компании MCIS Language Solutions Илона Свеженцева в своем блоге на OBOZREVATEL дала несколько действенных советов, которые стоит продолжать выполнять даже после отмены карантина.

В связи с тем, что львиная доля больных имеют бессимптомное течение болезни, мы все должны носить маски. Это должны быть настоящие медицинские маски, или самодельные, сшитые как минимум из трех слоев ткани с как можно более мелкими порами между волокнами. Маска должна полностью покрывать нос и подбородок. На открытом воздухе, в парке, или почти пустом тротуаре безопасно ходить без масок, ведь для развития COVID-19 должна быть определенная вирусная нагрузка. Оно достигается только при тесном физическом контакте с инфицированным лицом в плохо проветриваемых помещениях. Придерживайтесь гигиены кашля и чихания, прикрывая рот локтем, а не ладонью. Как можно чаще мойте и дезинфицируйте руки, телефон, клавиатуру ноутбука и компьютера. Приобретите и держите антисептик на рабочем столе в вашем офисе. Ходите в магазин или на рынок в резиновых перчатках и старайтесь минимально контактировать с товарами, которые не собираетесь покупать. Не пробуйте овощи и фрукты на рынках, а приносите домой и перед употреблением тщательно промывайте под проточной водой. Старайтесь обходить пиковые часы в общественном транспорте и супермаркетах. Всюду держите социальную дистанцию ​​1,5 - 2 метра. В очереди на кассе, или в маршрутном такси не стесняйтесь попросить человека отойти на безопасное расстояние. Если вы еще не привыкли к онлайн-покупкам - сейчас самое время попробовать. Лучше вернуть продавцу вещь, которая не подошла, чем рисковать здоровьем своим и своих близких, посещая магазины с неизвестным качеством вентиляции и дезинфекции. Временно откажитесь от рукопожатий и объятий, а с друзьями ходите в парк, соблюдая социальную дистанцию. Сейчас не время для походов в гости. Конечно, можно пойти на летнюю террасу в кафе, но там тоже не всегда будет безопасно. Лучше заказывайте еду и напитки "на вынос". Летом хочется отправиться на пляж и понежиться на солнышке возле водоема. В общем, это безопасно делать при соблюдении социальной дистанции, но пока обходите переполненные пляжи и закрытые бассейны с плохой вентиляцией. Там существует вероятность заразиться SARS-COV-2. Этим летом лучше воздержаться от заграничных путешествий и отпусков в пансионатах. Лучше организуйте тур по Украине на собственном авто, или отправьтесь с палатками в горы или на морское побережье. И последний, но самый главный пункт: не пересиживайте простуду дома, мол: "пропотею и пройдет". При малейшем подозрении звоните своему семейному врачу для дальнейшей консультации. Если у вас обнаружили коронавирус, то сразу предупредите всех близких, друзей и коллег и самоизолируйтесь. Не подвергайте опасности других, они могут быть в группе риска, или контактировать с людьми старшего возраста, для которых инфицирование коронавирусом может быть опасным для жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам из-за нового антирекорда заболеваемости коронавирусом и призвал их соблюдать три правила безопасности.

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