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Как продлить молодость и жизнь: назван простой способ

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Ученые из Научно-исследовательского института больницы Оттавы в Канаде раскрыли механизм, с помощью которого упражнения помогают отсрочить биологическое старение.

Свой обзор доказательств пользы физической активности в продлении молодости они опубликовали в журнале Open Biology. Специалисты утверждают, что основную роль в регенерации скелетных мышц играют сателлитные клетки и миосателлиты, которые являются стволовыми.

Именно они отвечают за рост мышечной ткани за счет деления и процесса превращения в зрелую мышечную клетку. Как правило, миосателлиты пребывают в состоянии покоя. Однако при получении травм или физических упражнениях они способны образовывать мышечные волокна.

Как продлить молодость и жизнь: назван простой способ

pixabay.com

В ходе исследования выяснилось, что старение мышц, начинается в возрасте примерно 30 лет. Однако именно во время этого процесса долгий покой миосателлитов может стать фатальным для них самих. Они перестают своевременно осуществлять обмен веществ, а позже становятся токсичными из-за их переизбытка и повреждают клетку.

Ежегодно человек теряет около 3-5% мышечной массы тела. За всю жизнь уходит порядка 30%. Тем не менее, физическая активность способна замедлить процесс старения скелетных мышц и даже улучшить регенерацию клеток. Однако даже регулярные занятия спортом не смогут полностью замедлить или остановить процесс биологического старения.

Как сообщал OBOZREVATEL, правильный рацион, здоровый сон и физические нагрузки даже в домашних условиях помогут укрепить иммунитет для сопротивления вирусным заболеваниям, в частности коронавирусу.

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Автор
Глеб Иванов
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