Как есть меньше: диетолог дала простые советы

Желающим сбросить лишний вес, меньше есть и вести здоровый образ жизни стоит обратить внимание на размеры своих порций, употребление натуральных продуктов, а также спортивную активность.

Такими простыми, но эффективными советами поделилась диетолог Энджел Хеберт, пишет издание WAGM-TV. По ее словам, соблюдение сбалансированной, здоровой диеты и поддержание физической активности, кроме всего прочего, помогает снизить риск рака и других проблем со здоровьем.

Так, эксперт посоветовала пользоваться небольшими тарелками – это простой способ контролировать размер порции.

"Также это создает иллюзию, что вы едите больше, чем в действительности. А если после уменьшения порций сохраняется голод, можно вернуться за добавкой каких-нибудь некрахмалистых овощей, например брокколи, шпината или салата", – рассказала Хеберт.

Также, по ее словам, нужно отдавать предпочтение натуральным продуктам, реже покупая обработанные. Специалист советует выбирать фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и нежирные молочные продукты, поскольку в обработанных пищевых продуктах будет больше соли, сахара и жира.

Также важно не забывать о физической активности. Диетолог отметила, что рекомендуется заниматься упражнениями по 150 минут в неделю. Хеберт отметила, что хоть какие-то упражнения лучше, чем совсем ничего. Она предлагает сосредоточиться на небольших достижимых целях, которые могут привести к более здоровому образу жизни.

Напомним, диетологи из США развеяли семь мифов о здоровом питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона. Они уверены, что нарушение некоторых "правил", не обязательно приводит к нарушению здорового образа жизни, а наоборот – может улучшить состояние организма.

А врач-диетолог Наталья Самойленко рассказала о продуктах, которые могут заменить мясо во время Великого поста. По ее словам, это может положительно сказаться на вашем здоровье, снизив риски развития рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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