Названа группа крови, предрасположенная к алкоголизму

Американские ученые выяснили, что группа крови оказывает влияние не только на здоровье и психологическое состояние человека, но и на его отношение к алкоголю.

Об этом сообщает “Рамблер” со ссылкой на данные американских психологов. Они изучили пациентов из США и Японии, состоящих на учете или проходящих лечение от алкоголизма.

В ходе исследования выяснилось, что почти половина из них имела 2-ую группу крови. По мнению ученых, это связано с особенностями работы надпочечников, из-за которой в крови ощущается недостаток глюкозы. Ее нехватку человек подсознательно пытается компенсировать алкоголем.

Группа крови и алкоголь: кому категорически нельзя пить

Кроме того, биологи считают, что людям со 2-ой группой крови алкоголь помогает легче, чем другим, снять стресс. Человек начинает пить, чтобы избавится от напряжения, а со временем это переходит в привычку.

Поэтому регулярное употребление алкоголя для носителей 2-ой группы крови чревато скатыванием к алкоголизму. Однако исследователи отмечают парадокс: именно им рекомендовано регулярно пить красное вино в разумных дозах для растворения холестериновых бляшек и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Также не рекомендуется злоупотреблять крепкими напитками людям с 3-ей и 1-ой группами крови. У первых это может негативно отразиться на работе сердца, у вторых - желудка и кишечника.

Самыми толерантными к алкоголю исследователи назвали представителей с 4-ой группой.

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