Диетолог рассказала, почему ночью хочется есть и как этого избежать

Вечер для человека – это всегда время расслабления, а еда – момент наслаждения, что заложено в нашем мозгу как один из механизмов. После тяжелого дня необходимо восстановить силы, поэтому нам хочется есть.

Об этом в интервью "НВ" рассказала диетолог, нутрициолог Мирослава Ульянина. При этом, она подчеркнула, что в течении дня человек может не доедать, организм не получает функциональной пищи, в результате вечером он оказывается голоден.

"И тут я акцентирую, мы можем есть, но организм будет голодным. Если мы едим в основном мало или недобрали немного жиров, белков, протеинов, организм держится на своих резервах, на своих ресурсах", – сказала диетолог.

При этом она отметила, что в момент, когда хочется есть, вместо того, чтобы съесть чего-то легкого (например, листья салата, заправленные оливковым маслом), человек тянется за сладким.

Мирослава Ульянина рассказала, как не есть на ночь. Источник: Viva

"Это будут быстрые углеводы, которые быстро наш мозг успокоят, расслабят и будет казаться, что жизнь прекрасна и в розовых очках", – предупредила Ульянина.

Она подчеркнула, что бывает и так, что человек полноценно ел три раза за день и все равно поздно вечером хочется есть. В таком случае она порекомендовала пересмотреть свой рацион.

"Потому что, возможно, там не то, что вам нужно и, возможно, организм сейчас просто не может усвоить это, и оно проходит транзитом", – сказала диетолог.

При этом причина такого голода может крыться не только на физиологическом уровне, но и "в голове".

"Если мы говорим о психологии, то да, еда – это наша базовая потребность, которая у нас почти равна заботе, любви. А нам таких эмоций хочется всегда, и их всегда хочется вечером, когда мы уже немного снижаем свои обороты, свои темпы за весь день", – пояснила Ульянина.

Она подчеркнула, что очень часто может играть роль психологическая привычка, поэтому посоветовала использовать так называемый брокколи-тест, чтобы определить физический голод вы используете или эмоциональный.

"Если это физический голод, и вы понимаете, что сейчас действительно такие голодные, что вы готовы съесть головку брокколи, посыпанную семенами и политую оливковым маслом — вам правда надо поесть", – сказала Ульянина.

Напомним, ранее диетолог Мэй Симпкин озвучил четыре способа борьбы с перееданием, вызванным стрессовым состоянием. В частности он порекомендовал меньше видеть нежелательные продукты, чаще пить чистую воду, меньше обедать в ресторанах и заниматься физическими нагрузками.

А врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко назвала самые полезные и эффективные диеты, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. По ее словам, массово врачи назначают DASH-диету, которая помогает работать с гипертензией и разработана врачами для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы и повышенным артериальным давлением. А для любителей морепродуктов подойдет средиземноморская диета. Она основывается на употреблении в пищу натуральных жиров.

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