День иммунитета: 5 удивительных фактов о защитной системе организма

В понедельник, 1 марта, отмечается Всемирный день иммунитета. Он был учрежден в 2002 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Цель мероприятий, которые проходят по всему миру в этот день, – привлечение внимания общества к распространенности разнообразных иммунных заболеваний, сохранению и укреплению иммунитета в целом. OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать несколько интересных фактов о защитной системе человеческого организма.

Дефицит сна ослабляет иммунитет

Работа иммунитета напрямую связана с режимом сна и питания человека. Так, для выполнений своих функций иммунным клеткам, как и любым другим, необходим "строительный материал", который поступает вместе с едой. Они обновляются во время сна, но, если человек недосыпает, происходит сбой. Причем важен именно ночной сон – в этот период формируются клетки в костном мозге.

Работа иммунитета напрямую связана с режимом сна и питания Pixabay

Иммунитет может быть разным в течение жизни

В жизни бывают периоды физиологического иммунодефицита, когда иммунная система человека работает хуже, чем обычно. Первый из них – период от рождения до 5-6-летнего возраста: в это время иммунитет только формируется. Затем защитные силы организма ослабевают в подростковом возрасте – из-за гормональной перестройки.

Кроме того, иммунитет ослаблен у женщин во время беременности, а также у людей старше 65 лет.

Частые ОРВИ с осложнениями – основной признак ослабления иммунитета Pixabay

Понять, что иммунитет ослаблен, – просто

Частые инфекционные заболевания – основной признак ослабления иммунитета. Обычные ОРВИ в этом случае нередко заканчиваются бактериальными осложнениями.

У женщин – более активный иммунитет

Женский иммунитет способен быстрее побеждать болезни и заживлять раны. Однако при этом у женщин чаще, чем у мужчин, встречаются аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система в результате сбоя атакует собственные клетки.

Для крепкого иммунитета важно употреблять в пищу природные иммуномодуляторы Pixabay

Для работы иммунитета важен здоровый образ жизни

Чтобы поддерживать защитную систему организма в тонусе, важно вести здоровый образ жизни. Так, в частности, необходимо соблюдать режим и давать возможность иммунным клеткам восстанавливаться, а также употреблять в пищу природные иммуномодуляторы.

К последним относятся чеснок, куркума, имбирь, кисломолочные продукты, квашеные овощи, женьшень, прополис, а также вся пища с высоким содержанием витамина C: апельсины, лимоны, смородина, шпинат, шиповник, сладкий перец, черника, облепиха и многие другие продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения Украины назвали пять главных продуктов для укрепления иммунитета в холодное время года. Также ранее были названы три правила для нормальной работы защитной системы организма.