Что может означать звон в ушах: нашлась связь с нехваткой витамина

У людей, страдающих от нехватки В12, периодически может возникать звон в ушах (тиннитус). Ведь этот водорастворимый витамин играет жизненно важную роль в работе мозга, производстве дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и красных кровяных телец.

Как пишет Express, указанную связь описали в исследовании Национального института здоровья США. Ученые отметили, что указанная проблема описывается даже на египетских папирусах, датированных 6000 годом до нашей эры.

В процессе исследования медики провели эксперимент: они сделали пациентам тест на витамин B12 и аудиометрию до и после шестинедельного лечения. Из общего числа проверяемых 17 человек, у которых был звон в ушах, имели недостаток B12 в организме (42,5%).

Отметим, что В12 важен еще и тем, что он необходим для выработки миелина – защитной и изолирующей оболочки, окружающей нервы. Следовательно, его дефицит приводит к ухудшению связи между нервами. Именно это и может становиться причиной появления постоянного или периодического шума в ушах.

Естественным источником В12 являются многие продукты питания ( в основном животного происхождения). Кроме того, пополнять его запасы в организме можно с помощью специальных инъекций, которые может назначить врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Великобритании пришли к выводу, что нехватка витамина D в организме может спровоцировать более тяжелое течение коронавируса у человека. Они заметили, что такая тенденция наблюдается в Северном полушарии, где это явление – сезонное.

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