Что делать, чтобы физические упражнения принесли удовольствие и укрепили здоровье: в Минздраве дали советы

Чтобы физические упражнения принесли удовольствие и укрепили организм, необходимо выбрать вид активности, который больше всего нравится и сделать занятия регулярными.
На этом акцентировали в Facebook Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Можно заняться, например, бегом, прогулками на свежем воздухе, йогой, танцами или определиться среди множества других.
Для тех, кто не знает, с чего начать свое оздоровление, в Центре привели примеры еженедельных графиков физической активности, распределенные по разным уровням:
1. Активность средней интенсивности и деятельность по укреплению мышц
5 раз в неделю – 30 минут быстрой прогулки;
2 раза в неделю – силовые тренировки.
Итого: 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности + 2 дня упражнений для укрепления мышц.
2. Активность высокой интенсивности и деятельность по укреплению мышц
3 раза в неделю – 25 минут бег трусцой;
2 раза в неделю – силовые тренировки;
Итого: 75 минут аэробных упражнений высокой интенсивности + 2 дня упражнений для укрепления мышц.
3. Сочетание активности средней, высокой интенсивности и по укреплению мышц
3 раза в неделю – 30 минут быстрой прогулки;
2 раза в неделю – 15 минут пробежка;
2 раза в неделю – силовые тренировки.
Итого: эквивалент 150 минут аэробной активности средней интенсивности + 2 дня занятий по укреплению мышц.
Также в Центре отметили, что физическая активность, требующая умеренных усилий, обычно безопасна для большинства людей, однако необходимо проконсультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.
Как известно, к ухудшению состояния здоровья и повышению риска возникновения болезней приводят также стрессы. А хронический вообще способствует воспалению во всем организме. Чтобы его преодолеть, эксперты рекомендуют 12 вещей, которые должны стать привычкой. Среди них: медитация, хобби, ежедневные упражнения, здоровая пища, сокращение потребления кофеина и др.
Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее ЦОС МЗ опубликовал данные, согласно которым, основными причинами смертности и инвалидности украинцев стали сердечно-сосудистые заболевания, среди которых – ишемическая болезнь сердца и инсульт. Отмечается, что по этому показателю наша страна остается одним из мировых лидеров.
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