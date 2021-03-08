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Что делать, чтобы физические упражнения принесли удовольствие и укрепили здоровье: в Минздраве дали советы

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Чтобы физические упражнения принесли удовольствие и укрепили организм, необходимо выбрать вид активности, который больше всего нравится и сделать занятия регулярными.

На этом акцентировали в Facebook Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Можно заняться, например, бегом, прогулками на свежем воздухе, йогой, танцами или определиться среди множества других.

Для тех, кто не знает, с чего начать свое оздоровление, в Центре привели примеры еженедельных графиков физической активности, распределенные по разным уровням:

1. Активность средней интенсивности и деятельность по укреплению мышц

  • 5 раз в неделю – 30 минут быстрой прогулки;

  • 2 раза в неделю – силовые тренировки.

  • Итого: 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности + 2 дня упражнений для укрепления мышц.

2. Активность высокой интенсивности и деятельность по укреплению мышц

  • 3 раза в неделю – 25 минут бег трусцой;

  • 2 раза в неделю – силовые тренировки;

  • Итого: 75 минут аэробных упражнений высокой интенсивности + 2 дня упражнений для укрепления мышц.

3. Сочетание активности средней, высокой интенсивности и по укреплению мышц

  • 3 раза в неделю – 30 минут быстрой прогулки;

  • 2 раза в неделю – 15 минут пробежка;

  • 2 раза в неделю – силовые тренировки.

  • Итого: эквивалент 150 минут аэробной активности средней интенсивности + 2 дня занятий по укреплению мышц.

Также в Центре отметили, что физическая активность, требующая умеренных усилий, обычно безопасна для большинства людей, однако необходимо проконсультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.

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Как известно, к ухудшению состояния здоровья и повышению риска возникновения болезней приводят также стрессы. А хронический вообще способствует воспалению во всем организме. Чтобы его преодолеть, эксперты рекомендуют 12 вещей, которые должны стать привычкой. Среди них: медитация, хобби, ежедневные упражнения, здоровая пища, сокращение потребления кофеина и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее ЦОС МЗ опубликовал данные, согласно которым, основными причинами смертности и инвалидности украинцев стали сердечно-сосудистые заболевания, среди которых – ишемическая болезнь сердца и инсульт. Отмечается, что по этому показателю наша страна остается одним из мировых лидеров.

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Автор
Марина Погорилко Марина Погорилко
Место
Украина
Теги
спорт Министерство здравоохранения Центр общественного здоровья
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