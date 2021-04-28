Биолог назвал семь привычек, которые могут замедлить процесс старения

Здоровый сон, регулярная физическая активность, отказ от пищевых добавок и необычных диет, наличие в рационе большого количества овощей, контроль за пульсом и давлением, а также поддержание здоровья зубов могут замедлить процесс старения.

Эти семь простых привычек перечислил британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил, сообщает издание Express.

По мнению специалиста, достаточно даже десяти минут ежедневных регулярных прогулок, чтобы получить положительный эффект. Стил отметил, что при тренировках главное не переусердствовать, поскольку чрезмерные нагрузки могут снизить продолжительность жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые считают, что лучшим режимом питания для долголетия могут быть около пяти порций овощей и фруктов в день.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!