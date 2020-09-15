"Бабушкины" рецепты красоты, о которых не стоит забывать и в наше время

Разглядывая фотографии своих бабушек-прабабушек в семейных альбомах, каждая и нас восторгается и задается вопросом: как им удавалось оставаться такими сияющими, молодыми, подтянутыми, с густыми копнами длинных волос без арсенала современной косметики и процедур. Тем более диссонанс возникает, когда сама не можешь получить должного эффекта от дорогостоящего многообещающего ухода.

А ведь и правда, в то далекое время на подхвате у женщин были только натуральные ингредиенты, которые они и приловчились использовать для поддержания красоты и здоровья. И пусть многие из них заслуженно канули в лету в меру своей малоэффективности или некомфортности применения (например, луковые маски или дегтярные обмывания), о некоторых все же не стоит забывать и в наше время.

MedOboz собрал для вас несколько бабушкиных рецептов для молодости, красоты и стройности, которые с лихвой могут конкурировать с современными бьюти-средствами.

Уксус для ополаскивания волос

Многие девушки, наверное, помнят, как бабушки после мытья ополаскивали им волосы теплой водой с добавлением уксуса. Оказывается, это были не просто заморочки, и сама процедура была забыта очень зря.

Дело в том, что уксус способствует улучшению кровообращения, благодаря чему волосы становятся более крепкими и быстрее растут. Кроме того, уксусные ополаскивания помогают сделать волосы более гладкими, шелковистыми и легкими благодаря снижению pH-баланса. А еще регулярное использование этого незамысловатого средства предотвратит появление перхоти и кожного зуда, поскольку уксус не только помогает глубоко очистить кожу головы и волосы от накопленных загрязнений, но и обладает высоким антибактериальным и противогрибковым эффектом.

Просто единожды попробуйте это средство и вам вряд ли уже захочется от него отказаться. Итак, разведите 50 мл яблочного или виноградного уксуса в литре теплой воды и ополосните раствором только что вымытые волосы. После промокните локоны полотенцем и высушите привычным способом.

Ромашковый отвар для умывания

Раньше многие девушки использовали для умывания отвары из различных трав, при чем наибольшей популярностью пользовался именно ромашковый. И не просто так, поскольку именно он помогал сделать кожу чистой, нежной и бархатистой.

Дело в том, что благодаря своему составу, ромашка обладает питательными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему при наружном применении она помогает избавиться от раздражений, высыпания, отечности, жирного блеска, шелушения, преждевременных морщин и пигментации.

Ромашка поможет продлить молодость и сияние кожи. Happylifestyle

Так что стоит хотя бы попробовать воспользоваться этим копеечным народным средством в течение недели-двух, чтобы убедиться, что оно ничем не хуже многообещающих дорогостоящих "умывалок". Тем более, что вреда оно уж точно не причинит. Итак, заварите десертную ложку (или один фильтр-пакет) аптечной ромашки в стакане кипятка, дайте настояться до остывания и умывайтесь отваром утром и вечером. Эффект вы заметите уже на второй-третий день.

Вареная свекла для легкости и стройности

Местные собственноручно выращенные овощи-фрукты были завсегдатаями на каждом столе. И особой популярностью пользовалась свекла. При чем яркий сладкий корнеплод применяли не только как один из ингредиентов к различным блюдам, но и регулярно употребляли в вареном или печеном виде как самостоятельный продукт.

И не зря, ведь именно он больше других срабатывал в качестве естественного "наладчика" правильной работы ЖКТ (его грубая клетчатка работает подобно ершику, усиливая перистальтику и способствуя очищению органов пищеварения) и помогал регулировать жировой обмен в организме (благодаря содержанию большого количества бетаина). Еще одно чрезвычайно полезное свойство свеклы – предотвращение развития анемии и очищение крови.

Именно поэтому не стоит списывать этот корнеплод сугубо в корзинку для борщевого набора. Попробуйте ежедневно употреблять по 150-200 г вареного овоща в течение дня, чтобы убедиться в его незаменимой пользе.

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