Безопасного уровня употребления алкоголя при беременности не существует, – Супрун

Люди недостаточно осознают, насколько сильно алкоголь может навредить ребенку, которым беременна женщина.

Об этом на своей странице в Facebook написала экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Как напомнила врач, в 1973 году в журнале The Lancet были опубликованы первые исследования о проблемах развития детей, которых родили зависимые от алкоголя женщины. Тогда же впервые появился термин "фетальный алкогольный синдром" (ФАС).

Кроме того, годы исследований влияния алкоголя на беременных женщин показали, что он может вызвать целый спектр разных нарушений у ребенка – ФАСП (фетальный алкогольный спектр нарушений). Это могут быть физические, психические, поведенческие и / или проблемы с обучением, которые продолжаются всю жизнь.

Кроме ФАСП, ребенку выпивающей матери могут грозить алкогольное расстройство нейроразвития (интеллектуальные нарушения или проблемы с вниманием, памятью, контролем импульсов, поведением и обучением в школе); нейро-поведенческие расстройства (проблемы с мышлением, памятью, поведением); врожденные пороки органов (сердце, почки, кости, слух, зрение).

Ульяна Супрун подчеркнула, что безопасного уровня употребления алкоголя при беременности не существует. Через плаценту он сразу попадает в кровь ребенка, вследствие чего мозг и другие развивающиеся органы могут быть повреждены.

Ульяна Супрун: Безопасного уровня употребления алкоголя при беременности не существует Скриншот

Ульяна Супрун: Годы исследований влияния алкоголя на беременных женщин показали, что он может вызвать целый спектр разных нарушений у ребенка Скриншот

В 1973 году впервые появился термин "фетальный алкогольный синдром" (ФАС) Скриншот

Через плаценту алкоголь сразу попадает в кровь ребенка Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун объяснила украинцам, как нельзя носить маску.

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