100 приседов в день: 5 невероятных изменений, которые с вами произойдут

Еще со школьного курса физкультуры каждый помнит, что приседания – это важная и неотъемлемая часть каждой тренировки. А ведь не зря, ведь приседания – то самое упражнение, которое развивает большинство мышц тела и приносит массу пользы для здоровья.

"Уже научно доказано, что приседания работают не на прокачку ягодичных мышц (как до сих пор считают многие). Так, многочисленные исследования показали, что во время приседов в работу активно включаются мышцы ног (в том числе и икроножные), спины, пресса, а также, при выполнении определенных техник, плеч и рук. Поэтому не стоит исключать это упражнение из своей тренировочной программы, а наоборот, добавьте больше его вариаций и техник. Кстати, для личного эксперимента попробуйте ежедневно выполнять по 100 приседаний (в один подход или несколько), и уже спустя два месяца вы будете ошеломлены результатом", – рассказала MedOboz фитнес-тренер Юлия Кудлюк.

Итак, какие же изменения вас ждут, если вы не поленитесь и начнете приседать? Давайте разбираться.

Вы начнете интенсивно худеть

Не секрет, что в процессе работы мышцы потребляют калории, то есть, попросту говоря, жгут жиры. И чем больше мышц работает и интенсивнее их нагрузка, тем больше жира они "съедают". А как уже говорила наш эксперт, во время приседов работает не только "орех". Так, активно в работу включаются также квадрицепсы, икроножная и подколенная мышцы, бицепс бедра, а также прямые и косые мышцы живота, широчайшие и мышцы-выпрямители спины и др.

Так что при ежедневном выполнении сета вы не только сможете "подтянуть" тело, но и сбросить лишние килограммы.

Улучшится осанка

Поскольку в процессе приседаний активно работают мышцы спины и пресса, вы вскоре заметите, что спина стала более ровной и менее "беспокойной". Этот момент особенно важен для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или много времени проводит за рулем или компьютером.

Чтобы приседы принесли больше эффекта для спины и помогли избавиться от сколиоза, выполняйте их, сведя кисти на затылке и разведя локти в стороны.

Приседания "вылечат" спину и сделают осанку королевской. Лайфхакер

Вас покинет целлюлит

Целлюлит – не пожизненный приговор, как уверяют многие. От него можно избавиться и помогут в этом тоже приседания.

При выполнении упражнения мышцы интенсивно сокращаются, улучшается кровообращение во всем теле, "тает" лишний жир и постепенно уходит неэстетичная "апельсиновая корка".

Нормализуется пищеварение

Влияют приседы не только на внешность. Помогут они также наладить пищеварение, избавив вас от ощущения тяжести в животе после еды, метеоризма и аномальных приступов голода и т.д.

Дело в том, что благодаря такому упражнению улучшается перистальтика кишечника и стимулируется выведение "излишков" наружу, а также нормализуется циркуляция жидкости в организме.

Снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний

Приседания (даже просто с собственным весом) являются прекрасной кардионагрузкой. Во время тренировки учащается дыхание и ускоряется кровообращение, благодаря чему укрепляются сердечные мышцы. Так что ежедневно делая по 100 приседов, вы не только повышаете выносливость организма, но и снижаете шансы стать завсегдатаем на приеме у кардиолога.

Ранее MedOboz рассказывал о разных видах приседаний и о технике их выполнения.