Как быстрее передается COVID-19: ученый прояснил особенности заражения

Если существует путь заражения коронавируса через поверхности, то он является маловероятным.

Об этом говорится в комментарии на сайте "Новое время" ведущего научного сотрудника Института физики НАН Украины доктора физико-математических наук Семена Есилевского, сообщает пресс служба Национальной академии наук. Ученый объяснил, почему ношение маски доказательно эффективно, а вот использование антисептика – нет.

Есилевский подчеркнул что надо очень хорошо различать научные данные и чиновничьи рекомендации, поскольку ВОЗ и министерства здравоохранения разных стран – это "по сути чиновники, а не ученые".

Если мы смотрим на научные данные, то они говорят о том, что если путь заражения коронавирусом через поверхности и существует, то он достаточно маловероятен. Есть два пути: можно заразиться через воздушно-капельный путь от больного человека или носителя, а можно через поверхности. Но соотношение вероятности этого заражения – тысяча к одному. Это исследование очень трудно проводить. Как вы можете доказать, что человек заразился именно через поверхность? Это все косвенные данные, и за семь месяцев пандемии нет ни одного научного исследования, в котором было бы показано, что есть хотя бы какой-то приличный процент заражений через поверхность", – отметил ученый.

Он уточнил, что гипотетически такая возможность существует, но сколько это процентов – 1%, 0,5%, 0,01% – никто не знает. "Для того, чтобы заразиться через поверхность, надо чтобы сошлись очень много факторов. Нужно, чтобы больной человек плюнул или накашлял на это место. Другой человек мгновенно после того за это место должен ухватиться. Пока эти капли не высохли у него на коже, она должен тщательно поковыряться в носу у себя. Только при таком стечении обстоятельств он может заразиться. Но я с трудом себе могу это представить в реальной жизни. Должно "очень повезти", – рассказал Есилевський.

Об использовании антисептиков, по его словам, есть два вопроса. "Если у нас чиновничья рекомендация все перепшикаты антисептиком, то люди начинают все перевыполнять. А если это делать действительно много, то антисептик – это тоже не полезно. Он вызывает и раздражение кожи, и раздражение дыхательных путей. У нас есть предельная концентрация спирта в воздухе и мы ее превышаем в разы. Насколько сейчас мировая наука знает, ношение маски действительно защищает. А помогает антисептик? Может, и помогает, но таких данных нет. Это чисто гипотетически", – резюмировал исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкие исследователи оценили вероятность заражения COVID-19 во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, из-за хорошей вентиляции.

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