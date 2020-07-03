Язык может показать проблемы со здоровьем: ученые сказали, как распознать

Австралийские стоматологи выяснили, что белые пятна, воспаленные комки и отеки языка могут говорить о проблемах со здоровьем.

Эксперты скорой помощи стоматологии Сиднея объяснили, как язык может дать подсказки о вашем общем состоянии здоровья, передает Daily Mail.

Белый язык. Белые пятна на языке обычно развиваются из-за плохой гигиены полости рта, курения или хронического употребления алкоголя. Настройте свою ежедневную гигиену полости рта, обеспечив чистку языка с ухабистой задней стороной зубной щетки. Но если после недели или двух нет никакой разницы, рекомендуется обратиться к врачу для проверки.

"Белые пятна и шишки на языке также часто могут быть вызваны дрожжевой инфекцией или могут быть признаком заболевания под названием лейкоплакия, которое часто вызывается употреблением табака или алкоголя", - говорят эксперты.

Розовый язык. Он может указывать на то, что ваши вкусовые рецепторы плохо реагируют на определенную пищу, стресс или даже недостаток витамина, такого как фолиевая кислота или B12.

Одной из наиболее распространенных причин является сухость во рту, поэтому лучше избегать обезвоживания. Яркий, земляничный язык, сопровождаемый ангиной, часто является признаком инфекции, такой как острый фарингит или даже скарлатина. Заболевания можно легко лечить антибиотиками, поэтому рекомендуется немедленно обратиться к врачу для проверки.

Крошечные шарики. Комочки на языке часто вызваны едой, которую вы недавно употребляли, особенно если она острая или горячая. Обычно они исчезают сами по себе довольно быстро, но если вы испытываете дискомфорт во рту, это могут быть язвы или герпес.

Раздутый язык. После реакции на очень горячую чашку кофе или случайного прикуса может развиться легкая припухлость языка. Отек проходит сам по себе, но эксперты предполагают, что сосание кубика льда может помочь ускорить процесс.

При серьезном отеке это может быть признаком того, что у вас аллергия на определенную еду.

Как ухаживать за своим языком