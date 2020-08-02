Відомо, що шоколад це не тільки ласощі, але і корисний продукт. Але тільки в помірних кількостях і тільки якщо це натуральний чорний, гіркий.

Перевага темного шоколаду в тому, що він має корисні властивості, яких мало в молочному і тим більше в білому шоколаді. І ще одна вигода темного якісного шоколаду – його важче з'їсти в надмірних кількостях, адже він гірчить, так як в його складі менше цукру.

Відомо, що якість шоколаду визначається тим, який відсоток какао в ньому знаходиться. Простий шоколад містить 20% какао, високоякісний – від 70% до 90% .

Чим вище відсоток какао в шоколаді – тим він корисніший для здоров'я, тому що містить багато самих важливих речовин, заради якого і варто їсти шоколад – флаванолів. Їх в какао-бобах більше, ніж в інших продуктах, фруктах чи овочах. Натуральні флаваноли – це унікальні речовини, що мають потужну антиоксидантну дію. Саме флаваноли, що містяться в шоколаді, допомагають регулювати рівень холестерину і зміцнюють серцево-судинну систему. Крім цього, вони запобігають старінню шкіри. Інші компоненти, що знаходяться в какао-бобах позитивно впливають на настрій, ефективні в боротьбі із запальними процесами і також уповільнюють процеси старіння.

Більшість видів молочного шоколаду лише калорійна бомба, що складається переважно зі звичайного цукру, не кажучи вже про білому шоколаді, де взагалі в складі немає какао-бобів, а тільки масло какао. Темний шоколад це, безумовно, здорова альтернатива традиційному молочному або білому шоколаду.

Крім того, в молочний і білий шоколад часто додають неякісні рослинні жири. Важливо і те, що подібний шоколад може містити шкідливі трансжири і велику кількість цукру та добавки – сухе молоко та сою. Людям, які хочуть схуднути, але не можуть повністю відмовитися від солодощів, я категорично їх не рекомендую: ці види шоколаду не відносяться до продуктів здорового харчування. Так що не все, що смачно-корисно.

Слід знати, що шоколад висококалорійний продукт. Будь-який вид шоколаду містить не менше 500 ккал на 100 г. Це в три рази більше, ніж м'ясо (170 ккал) і вдвічі більше, ніж хліб (250 ккал). Але вживання в обмеженій кількості – 25 грамів на добу суттєво не вплине на калорійність раціону, не викличе змін у вазі дорослої людини, але забезпечить організм необхідними речовинами – антиоксидантами, які зменшують ризики серцевих хвороб та підтримують здоров’я кровоносних судин.

Також пам’ятайте, що краще шоколад вживати в першій половині дня, безперечно темний гіркий, який виготовлений з натуральних інгредієнтів.

Як бачите, шоколад може приносити не тільки задоволення але і користь. Тоді, коли ми споживаємо якісний і в невеликій кількості.

Всім здорового та смачного харчування!