Часто можна чути від лікарів: "Зараз дуже напружений час, попийте магній". І знаю точно, що багато людей купують в аптеці препарати магнію без призначення лікаря і п'ють на всяк випадок, щоб уникнути наслідків стресу. Так що ж це за мінерал і з "чим його їдять"? Давайте по порядку.
Магній бере участь в більш ніж 300 метаболічних реакціях в організмі. З тих, які ми можемо відчувати на собі – виробництво енергії, регулювання артеріального тиску, передача нервових сигналів, а також розслаблення м'язів. При дефіциті магнію ми можемо відчувати втому, яка не відповідає виконуваній роботі, можливі скачки тиску, перебої в роботі серця, головні болі, апатія, відчуття оніміння, судоми в кінцівках, посмикування повік, безсоння ...
Крім того, Mg бере участь в синтезі білків, сприяє підтримці здоров'я кісток і зубів, а також регулює процес ділення клітин. Він сприяє підтримці психологічних функцій (пам'ять, мова, мислення, увага і т. д.). Цим, зокрема, пояснюється його "антистресова" дія.
Брак магнію у жінок провокує болісні менструації, випадання волосся, розшарування, ламкість нігтів. І на цьому його функції в організмі не закінчуються.
Магній також контролює роботу клітин міокарда. І, нарешті, він впливає на нормальний перебіг вагітності: відповідає за здоровий сон майбутньої мами, попереджає підвищення тонусу матки, спонтанні викидні і невиношування вагітності.
Добова потреба в магнії становить 400-420 мг для чоловіків старше 19 років і 310-320 для жінок (і треба додати ще 40 мг вагітним для здорового розвитку плоду).
Ми повинні задовольняти потребу в магнії продуктами харчування - рослинною, тваринною їжею і водою.
Продукти, багаті магнієм, не належать до екзотичних, вони доступні і обов'язково повинні перебувати в раціоні кожного. В першу чергу - різні цільнозернові продукти. А у білому хлібі, шліфованої рисі і т. д. магнію міститься мало, оскільки він знаходиться в основному в зовнішній оболонці зерна - у висівках, які видаляються при переробці.
Велика кількість магнію міститься в овочах з листям темно-зеленого кольору, так як магній важливий компонент хлорофілу, зеленого пігменту рослин. Також багато його в морських водоростях, наприклад, в морській капусті, морепродуктах. Є він і в бобових, рибі, м'ясі горіхах, сухофруктах, овочах і фруктах. До речі, багато магнію містить м'ясо равликів.
Але важливо знати і те, що вживання солодких газованих напоїв, в яких багато фосфору, призводить до втрати магнію. Надмірне вживання кави, консервованих і оброблених продуктів, де вміст магнію втрачається наполовину, впливає на забезпечення магнієм організму.
Харчування сучасної людини обробленими харчовими продуктами і напружений спосіб життя, призводить до частого виникнення дефіциту магнію. А це, разом з іншими факторами сучасного життя - малорухливість, захоплення фастфудом, надмірна вага, переїдання, на жаль, сприяє зростанню серцево-судинних захворювань.
І до речі, не потрібно шукати який-небудь один продукт, який забезпечить магнієм і якого треба з'їдати кілограми. Щоб в організм надходила достатня кількість цього мінералу, харчування має бути повноцінним і різноманітним, складатися з продуктів різних груп, збагачене рослинною їжею.
Харчуйтеся правильно, слідкуйте за тим, що ви їсте!
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