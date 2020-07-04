"Бажаю вам жити всі дні свого життя"

Якби Джонатан Свіфт, автор цієї прекрасної фрази і "Мандрів Гулівера", жив у наш час, він би точно був би спікером на футуристичних, біохакерських і довгожительських тусовках.

Бо саме ці слова якраз і є сенсом наукових робіт вчених по всьому світу - продовжити здорове життя людині (healthspan), а не просто тривалість життя (lifespan).

БІЛЬШІСТЬ людей навіть близько не живуть всіх днів свого життя, але, якщо по паспорту ще і вважаються живими, то незворотні метаболічні порушення (ми це називаємо хворобами), які відбулися в їхніх тілах, людьми, сповненими життя, назвати їх не дають.

Ми живемо у світі достатку, часто вживаємо слово "свобода" - і справді у нас повна свобода вибору - вибирати здоров'я, або жити як прийдеться.

Звісно, ми не навмисно вибираємо шкідливі звички - ми просто занадто зайняті, занадто втомлені.

Наші бюджети та графіки занадто напружені, а їжа - перший компроміс, на який ми готові йти.

Наступний компроміс - фізична активність.

І сон також компроміс.

А через деякий час наступає день (як правило, у кабінеті лікаря), коли ми відкриваємо для себе сумну правду: у нас більше немає свободи.

Люди забувають (або не задумуються ніколи), що їхнє тіло - і є їхнім найбезціннішим капіталом.

Жоден будинок, наворочена квартира, омріяний автомобіль чи кар'єра ціною власного здоров'я, не зрівняється з комфортом здорового тіла.

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ і один із його проявів - ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ набули і набувають неймовірних розмахів.

Вони не з'являються в один день. Вони є результатом щоденних виборів. Ні, не політичних, а життєвих.

Число тих, хто ступив на цей слизький шлях передчасного старіння, жахає.

Чесно кажучи, я вже дивуюсь, коли бачу пацієнта без ознак резистентності до інсуліну -- і їхня кількість зменшується з кожним роком.

І от що вражає: на відміну від генетичних розладів, цей фантомний синдром цілком реально попередити.

ЩО НАС ЗБИВАЄ З ПАНТЕЛИКУ (якщо нас все ж накрило бажання стати на здоровий шлях)?

Багато різної інформації: те їж, те не їж, роби зелені смузі, відмовся від кави, пасльонових, бобових, від "молочки", їж фрукти, не їж фрукти, пийте по 2-3 літри води незважаючи на вік, стать, стан серця та судин і тд.

Багато "суперфудів": кокосове масло, ягоди годжі, насіння чіа, чай матча, чай улун, авокадо, "натуральні олії" і тд, які мають якісь "особливі" властивості. Лише купіть.

Багато "здорових продуктів": "здорові" сніданки, які треба лише залити водою чи молоком, без ліку "здорових" батончиків, полиці з солодощами "без цукру" (на фруктозі), купа пакетиків із висівками (не знаєш, яку взяти, бо в анотації до кожної виробники описали про майже магічні властивості, щоб купили всі пакетики відразу)

Багато "марафонів похудєнія", де "плани пітанія" ніби-то пишуть співачки, спортсмени та люди із 3-денним "сертифікатом" "дієтолога" з масовою розсилкою, які всього "лише за місяць" зроблять з Вас копією цієї співачки чи акторки. Додам, що я - за популяризацію здорового простого харчування, але я проти подібних марафонів, бо здорове харчування, це система життя, яка не вкладається в 28 днів (а що з 29-го буде?), це, як і дихання, як сон. Ми ж не влаштовуємо марафони зі сну, чи марафони з чищення зубів:)

Багато псевдонаукової інформації, замаскованої під наукову, коли щось пояснюється, вживаються ніби і медичні, і наукові терміни, але все зводиться до якихось "трансцедентальних ван" чи пояснень, які "шлаки" виводить "детокс" на соках. Ще для більшого втирання в довіру наївним, використовуються такі слова, як "академік" (Нью Йоркської академії наук, наприклад), чи "магістр" (світової асоціації чогось там).

Достатньо п'яти пунктів (інші можете і Ви доповнити).

А ЧОМУ ТАК ВІДБУВАЄТЬСЯ?

Бо у людини є вроджена, еволюційно відшліфована якість -- вибирати легший шлях -- якщо можна не напрягатися, то краще не напрягатися. Якщо можна відкупитися, то простіше відкупитися.

Тому тим, хто має гроші, пропонуються "суперфуди" і все із дописом "супер", "лакшері" та "VIP". Якби не велись, не було б пропозицій.

Тим, хто грошей має мало, в хід ідуть "бабушкіни рєцепти" і "простоє чудо-срєдство с удівітєльнимі свойствами", типу соди, перекису водню, упареної сечі та "зарядженої" транскосмічними променями води. Чи просто шунгіт. Ковбаса і рецепти торта со згущьонкой, прісутствуют.

Просто от тако от взяти і побігти -- то не то. Грошей не потрачено, значить, фігня. Їсти зелень, звявши в руку пучок -- теж фігня, то має бути "тьоплий" салат з гімалайською сіллю", чи "різотто", чи "крутон". І смузі, бо то якось ніби аристократично, а жувати то по-плєбєйські.

Друзі, так, я знаю, що пишу багато емоційно-мотиваційних постів.

Знаю, що, можливо, хочеться більше конкретики.

Але, як показує мій досвід, конкретика має бути дозованою і чіткою. Але чи повірите Ви їй?

Наприклад.

Їжте просту їжу: листя, коренеплоди, ягоди, овочі, горіхи, яйця, бобові, кисломолочні, рідше -- м'ясо. Не заморочуйтеся зі складними рецептами, краще почитайте наукову літературу або повчіть англійську мову, щоб читати найновішу наукову інформацію.

Їжте дозовано, тобто поснідали -- повечеряли. Ну можна інколи щось і вдень поїсти. І міф про обов'язковість сніданку, всього лише один з міфів.

Не їжте і не пийте перероблене типу тортів, печив, цукерок, солодких вод, алкоголю. Штучні ароматизатори надають харчовому лайну, яке стильно називають чіпсами, крекером, печиву, морозиву, сухим сніданкам та іншим технологічно обробленим продуктам, тих ароматів та смаків, які нам подобаються. Головним критерієм при виробництві таких продуктів є не турбота про Ваше здоров'я, не рівень Вашої енергії, не потреба Вашої дитини в зміцненні тіла і розвитку мозку, і, звісно же, не Ваше бажання скинути вагу, а прибуток. Виробники прекрасно розуміють, що все вирішує смак.

Не куріть. Всякий дим, який наповнює Ваші легені, звідки б він не йшов, тягне Вас на кладовище.

Рухайтеся. Максимально багато. Нехай хоч весь день. Якщо вважаєте, що ходьби достатньо, подумайте, непрацюючі м'язи інших частин тіла, страждають і атрофуються, що також не вберігає від проблем зі здоров'ям. Тому і силові, і розтяжка, і дуже швидка ходьба, і біг, і танці, і все, після чого болять м'язи і швидше б'ється серце.

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Щоб бути якомога довше здоровим, не обов'язково хитромудрствувати, все набагато простіше.

Я бачу це по тому, як змінюються життя моїх пацієнтів.

Нагадаю, що харчування -- це не таблетка від проносу чи від головного болю -- ефект наступає пізніше, але дія його набагато сильніша за ліки.

В наступному моєму пості буде продовження -- про те, що нам не дає змоги жити всі дні нашого життя.

Якщо хоч одна людина, читаючи це, проживе всі роки свого життя, вважатиму, що недаремно стала лікарем.

Джонатану Свіфту належить ще одна цитата, яка б точно його зробила модним спікером довгожительських тусовок: "всі хочуть жити довго, але ніхто не хоче бути старим".

На фото: мій простий сніданок, з позитивом, який пізнає життя:)

Сніданок: листя руколи, кропу, петрушки, зеленого салату, оливкової олії, лимона; морської капусти, помідорчиків, йогурту і кави.

Позитив: котик Луї, який додасть Вам роки життя, якщо Ви візьмете його, бо викликає лише позитивні емоції (а ще, додам, з Луї матимете консультацію лікаря-дієтолога, тобто мою)

Книжка, яку купив мій тато в рік мого народження. Вона ще не застала новітніх правок, бо зредагована була за виданням 1931 року, через 205 років після видання її Свіфтом (у 1726 році) (ахаха, тепер деякі рахують рік мого народження; не рахуйте, мені, як кажуть, пошті 100 год уже, то я так добре сохранилась)

А Ви читали "Мандри Гулівера"?

Чи важливо для Вас жити якомога довше і здоровіше?

А, якщо так, то чим цікаве для Вас життя?

Пишіть, відкритість і щирість -- це одна із рис людини майбутнього.

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