Карантинная жизнь, на которое в ближайшие дни наложится почти месяц высококалорийных новогодних праздников, несет для многих из нас ОЧЕНЬ большой риск набрать много лишнего жира, для некоторых – безвозвратно.

Если в душе у Вас теплится надежда, что будете сдерживаться, сядете на диету, поголодайте, то прощайтесь с ней сразу, как только она будет Вас навещать.

Сколько бы советов и рекомендаций Вы не услышали о том, как не поправиться во время Новогодних праздников, они практически не сработают для большинства людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, если будут ограничиваться ТОЛЬКО питанием.

Но жизнь всегда дает нам и хорошие знаки.

Такими знаками есть результаты свежих исследований, которые дают не только надежду точно не набрать лишних килограммов, но даже и постройнеть и в лето войти с телом Аполлона или Венеры:)

Эти исследования касаются двух моментов, связанных с физической активностью (а теперь внимательно-внимательно читайте):

Физическая активность для человека, который ведет обычный образ жизни (то есть малоподвижный), должна составлять 50 мин (!) упражнений 6 (!) раз в неделю. То есть стереотипного "дважды в неделю" уже будет мало.

Исследование показывают, что, независимо от того, сколько упражнений мы делаем, в среднем, в течение недели мы дополнительно "компенсаторно" наедаем 1000 ккал.

Поэтому, если Вы сожгли 1500 ккал упражнениями, то в конце недели будет дефицит в 500 ккал.

Если же Вы позанимались больше и сожгли 3000 ккал, тогда дефицит составит 2000 ккал.

Поскольку 1 кг жира содержит примерно 7000 ккал, Вы сможете сбросить до 1 кг в месяц или 12 кг в год.

И это еще не все бонусы, которыми увеличена продолжительность физнагрузок: те, кто сжигает около 3000 ккал в неделю, повышают свою чувствительность к лептину, уменьшают желание есть.

И даже это еще не все. В процессе постепенных физнагрузок и потери лишнего веса, будет увеличиваться Ваш VO2 max (максимальное потребление кислорода) с 1,6 до 2,6 литров в минуту, и Вы будете сжигать 590 вместо 350 калорий во время ежечасных аэробных тренировок.

Чтобы поддерживать свой метаболизм в нормальном состоянии, стоит обратить внимание не только на ежедневные упражнения, но и на дневной двигательный режим.

Это исследование демонстрирует: если Вам приходится много сидеть, то в течение дня очень важно ЧАСТО ВСТАВАТЬ, то есть не сидеть постоянно.

Особенно это важно делать ПОСЛЕ еды.

Постпрандиальный (сразу после приема пищи) метаболизм глюкозы и инсулина очень нарушается длительным сидением, но нормализуется хотя бы небольшой нагрузкой на мышцы. Это важно для тех, у кого есть инсулинорезистентность (а она у подавляющего большинства людей, особенно у тех, кто любит все сладкое).

Вывод прост:

Питаемся простой пищей и движемся максимально часто в течение дня, а также добавляем не менее 50 мин довольно интенсивных упражнений раз в день.

Буду ОЧЕНЬ благодарна за перепост и за Ваши короткие рассказы о том, как часто и с какой продолжительностью занимаетесь Вы.

Завтра будет еще что-то интересное с мира науки и врачебной практики.

Ваша врач-диетолог Оксана Скиталинская

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