Врач рассказала, что делать украинцам с пониженным уровнем кислорода в крови

Через две минуты лежания на животе содержание кислорода увеличивается на 4-5%

Прон-позиция – это известный прием, который приводит к перераспределению кровообращения в легких

Если пульсоксиметр показал пониженный уровень кислорода в крови, надо лечь на живот, чтобы улучшить кровоснабжение.

Об этом рассказала в интервью Укринформу врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук. Она посоветовала иметь хоть один пульсоксиметр на семью и сверяться с ним.

"Когда пульсоксиметр показывает заниженный уровень, ложитесь на живот. Это не шутка – это прон-позиция, это известный прием (анестезиологи хорошо о нем знают), который приводит к перераспределению кровообращения в легких и улучшает оксигенацию тех задних отделов, которые чаще всего поражаются при COVID-19", – посоветовала врач.

По ее словам, даже если нет еще пневмонии, полежать на животе раз в час 15-20 минут – это нетрудно.

Медик также отметила, что ежедневно наблюдают эффект этой прон-позиции, когда заходят в "красную" инфекционную зону.

"Если за пульсоксиметром 95 – через две минуты лежания на животе есть 97-98 как минимум 4-5% нарастает только от изменения позы", – сказала Гук.

Как сообщал OBOZREVATEL, больному коронавирусной болезнью, который лечится дома, следует иметь градусник и пульсоксиметр. Об этом рассказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.

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