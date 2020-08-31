Иммунитет, возникающий к COVID-19, непродолжительный, поэтому заразиться коронавирусом повторно с большой вероятностью возможно.

Об этом рассказал врач-инфекционист, заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, передает "ТСН". Он уточнил, что исследования этого процесса продолжаются, их окончательных результатов нет. Впрочем, по словам врача, иммунитет к коронавирусу держится всего 3-6 месяцев.

"Это пока версии предыдущих исследований, да, это возможно, потому что непродолжительный иммунитет. Организм наш вырабатывает антитела, затем титр их падает, и возможность повторного заражения высока. Существует исследования в Южной Корее, когда повторно проявляли положительные ПЦР-тесты: у пациентов находили вирус, но уже мертвый. Этот пациент не должен был бы быть опасным для других людей. Но, к сожалению, это еще не изучено, и мы не можем точно сказать, что это так может быть. Впрочем мы точно знаем, что иммунитет непродолжительный – 3-6 месяцев. Поэтому возможность повторного заражения коронавирусом очень высока", – отметил Берник.

Врач оценил риск повторного заражения коронавирусом

По словам врача, в Гонконге, где официально зафиксировали повторный случай инфицирования коронавирусом, "имеют возможность и полномочия документировать и изучать этот вопрос".

"У нас в Украине тоже были люди, которые повторно болели, даже трижды, просто мы не можем интерпретировать эти данные сейчас, потому что мы не знаем как, мы же врачи и просто лечим", – добавил Берник.

Отметим, что официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис отметила, что повторные инфицирования коронавирусом пока являются крайне редким событием – "один случай на более чем 23 млн".

"Мы, вероятно, увидим и другие задокументированные случаи. Но, как представляется, речь не идет об обычном событии", – заявила Харрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом в США. Вирусологи в Бельгии и Нидерландах 25 августа также зафиксировали по одному случаю повторного заражения COVID-19.