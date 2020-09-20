Врач объяснила, почему COVID-19 может протекать у всех по-разному

Течение коронавируса у каждого человека может быть разным, поскольку люди по-разному переносят разные заболевания. У одних COVID-19 сопровождается пневмонией, у других – из явных симптомов может быть только насморк.

Об этом рассказала врач-инфекционист высшей категории Светлана Куницына, передает "ТСН". По ее словам, заболев коронавирусом одни также могут иметь высокую температуру, у других она может едва достигать 37 градусов.

"Это можно объяснить тем, что люди вообще по-разному переносят одно и то же заболевание. Один человек, например, с воспалением легких оказывается на больничной койке, другой – "лечит" на ногах, просто глотая таблетки. У одного аппендицит заканчивается легкой катаральной формой – убрали и через три дня он здоров, а у другого – это гангренозная форма с серьезным вмешательством", – объяснила врач.

По ее словам, в Украину пришел не самый злобный и агрессивный вирус, который имеет легкое течение для пациентов. Куницына также подчеркнула, что течение болезни зависит от общего состояния организма человека, включая его хронические заболевания. У молодых людей, которые страдают на диабет, ревматизм или сильные эндокринные заболевания, тоже будут тяжелые последствия после заражения коронавирусной инфекцией.

"Хотя есть тяжелые формы, но по сравнению с тем, что мы видели в Европе, в Украине он менее агрессивный. Очень большое значение имеет не только состояние микроорганизма, но и состояние самого макроорганизма. Почему у нас сейчас самая уязвимая категория – это люди пожилого возраста? Потому что, во-первых – у них уже есть в багаже букет хронических соматических заболеваний, прежде всего бронхолегочной системы и сердечно-сосудистой. Известно, что коронавирус, как респираторный вирус поражает верхний отдел дыхательных путей, бронхи и альвеолы, а также сосудистую систему. Не сразу, но со временем", – сказала врач.

Она добавила, что большое значение имеет состояние кровеносных сосудов – люди, у которых с ними проблемы, чаще подвержены тяжелым формам течения COVID-19. По ее словам, организм пожилых людей часто ослабевает настолько, что его иммунная система не способна сопротивляться так, как у молодых людей. Именно поэтому эта категория людей относится к так называемой "зоне риска".

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